47 gündür aranıyordu… Nevrigül Alan’ın cesedi ağaca asılı halde bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın cesedi bulundu.
Gemlik’te Hisar ile Umurbey mahalleleri arasındaki zeytinliğine gelen bir çiftçi, ağaçta asılı ceset görünce polisi aradı.
Araziye gelen ekipler, cesedin uzun süre burada olduğunu belirledi.
EVDEN AYRILDI, HABER ALINAMADI
Ekipler cesedin, Gemlik’te yaşadığı evden 2 Eylül’de ayrıldıktan sonra haber alınamayan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan’a ait olduğunu tespit etti.
Emniyet ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı, nöbetçi savcı da olay yerinde inceleme yaptı.
İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen 22 yaşındaki genç kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alan’ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatılmıştı. (AA)