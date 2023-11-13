5 kişinin öldüğü katliam gibi kazada 89 metre detayı

Konya'da bir otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpıp 5 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazada, inceleme sırasında 89 metrelik fren izi tespit edildi.

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Konya’da gerçekleşen kaza, cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi Sefa Selvi’nin kullandığı 42 DU 949 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazada, Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan’ın diğer kızı Emine Atalay (32) ve çocukları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan ve sürücü Sefa Selvi’nin yanındaki Ceylin Naz Övüş (6) yaralandı.

117 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORMUŞ

Gözaltına alınan Sefa Selvi’nin alkol ve uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi. Polis, TEDES sisteminin çalışmadığı yolda aracın hızını belirlemek için teknik inceleme yaptı. İncelenen sonuçlara göre, aracın 117 kilometre hızla gittiği anlaşıldı.

Sefa Selvi, adliyeye sevk edildi ve ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçlamasıyla tutuklandı. Selvi ifadesinde, “Seyir halindeyken bir anda karşıma kalabalık grup çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım ancak duramadım. Zaten alkol testim olumsuz çıktı. Bugün spora giderken 1,5 litre protein tozu içmiştim. Bir önceki gece de 1 litre enerji içeceği içmiştim. Daha önce hiç uyuşturucu kullanmadım. Kaç kilometre hızla gittiğimi bilmiyorum” dedi. (DHA)

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