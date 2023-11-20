50 milyar dolar bekleniyordu 50 bin fidan geldi

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye 50 bin fidan bağışı yaptı...

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesinin Türkiye’ye 50 bin fidan bağışında bulunduğunu duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü ve BAE’nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri arasında Orman Genel Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.

Büyükelçi Zahiri ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

BAE’nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesiyle Türkiye ilişkilerinin 50. yıl dönümünün kutladığını hatırlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel topraklarında, özellikle Ankara’da bir hatıra ormanı kurulduğunu ve dikildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Ülkesinin, Türkiye’de 50 bin anıt ağaç dikme projesi olduğunu duyuran Zahiri, bunu “İki dost ülkenin halklarını bir araya getiren dostluğun simgesi” olarak nitelendirdi.

Zahiri, bu girişimin BAE’nin çevreyi koruma ve sürdürebilirliği teşvik etme taahhüdü çerçevesinde yapıldığını belirterek biyoçeşitliliği korumanın önemini vurguladı.

Bu yıl 30 Kasım ila 12 Aralık tarihlerinde BAE’nin ev sahipliğinde Dubai’de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’na (COP28) değinen Zahiri, bu etkinliğin uluslararası toplumun iklim değişikliği sorunlarına olan bağlılığını ifade etmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başta Sıfır Atık Girişimi olmak üzere çevrenin korunmasına yönelik çabalarına övgüde bulundu. (AA)