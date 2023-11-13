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5 bin 309 firari yakalandı

Türkiye'nin 81 ilinde, aranan şahıslara yönelik yapılan 'Çember' operasyonlarında 5 bin 309 firari yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Habip ATAM
Yayınlanma: 08:31 - 13 Kasım 2023 Güncellenme:
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Çember Operasyonları kapsamında 81 ilde arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yakalanan şahısların 10’unun 10 yıldan daha uzun süredir arandığı, 41’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5258’inin ise 5 yıl veya daha kısa süredir arandığının tespit edildiğini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5 bin 309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.

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