‘5’li çete ve hortumcular teneke çalmak istiyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, “Kılıçdaroğlu’nun gitmesini en çok Erdoğan iktidarını unsurları olan beşli çete, hortumcular ile suç örgütleri istiyor” dedi ve ekledi: Buna izin vermeyiz!

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otoriter yönetim koşulları altında büyük bir demokrasi birlikteliği inşa ettiğini, bu nedenle iktidar ve yandaşlarının gitmesini istediğini söyledi.

Emre, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Yaşar Kemal'in “Teneke” adlı romanını hatırlatarak, “Çukurova ağaları idealist bir kaymakamı görevden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyor, kaymakam tayin edilince de arkasından teneke çaldırıyorlardı” dedi. Yunus Emre şunları söyledi:

“Bugün de Erdoğan iktidarının unsurları beşli çete başta olmak üzere hortumcular ve suç örgütleri Kılıçdaroğlu'nun arkasından teneke çalmak istiyor. Buna izin vermeyiz. Kılıçdaroğlu, demokrasi ve adalet etrafında farklı kesimleri bir araya getirdi. Sırtladığı emaneti daha ileriye taşımak için savaşıyor. Biz CHP'de değişimi elbirliğiyle Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleştireceğiz.”

PARTİDE REFORM YAPACAĞIZ

Toplumun sorun ve taleplerinin siyasete daha etkili şekilde aktarılması için reform yapmak zorunda olduklarını kaydeden Emre “Ekonominin aktörleri ve sivil toplumla iç içe bir örgütsel yapı inşa etmeliyiz. Gündelik hayatın içindeki meseleleri siyaset gündemine taşımak ancak böyle mümkün olur. Demokratikleştirmek, katılımı genişletmek, dezavantajlı kesimlerinin temsilini sağlamak gibi adımlar gerekiyor. Örgüt de politikaların oluşumunda ve adayların tespitinde daha etkin olmalı. Bugün kamuoyunun yakından tanıdığı ve yıldızlaşmış parti kadrolarımızın hemen hepsinin önünü Kılıçdaroğlu açmıştır. Kuşaklar arası devir teslim partinin, toplumun yeni kesimlerine açılmasını beraberinde getirecek. Bunu da CHP'nin tarihi misyonunu unutmadan yapacağız” dedi.