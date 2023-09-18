6 polise hapis cezası

Birol Yıldırım'ın İstanbul Esenyurt'ta gittiği polis merkezinde hayatını kaybetmesine ilişkin 12 polisin yargılandığı dava sonuçlandı.

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Özel bir güvenlik şirketinde yönetici olarak çalışan Birol Yıldırım, 5 Haziran 2021 gecesi mesai arkadaşı Barış Uysal'ın, oğlu Alihan Uysal ile birlikte bir kavgaya karıştığını ve gözaltına alındığını öğrendi. Durumları hakkında bilgi almak için Esenyurt Polis Karakolu’na gitti.

Burada polislerle tartışan Birol Yıldırım, ters kelepçeyle gözaltına alınarak, nezarethanede yer olmadığı gerekçesiyle güvenlik kameralarının olmadığı mutfağa alınmıştı. İlerleyen saatlerde ailesine Yıldırım'ın öldüğü haberi ailesine verilmişti.

Bugün Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 8 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları, maktul Birol Yıldırım’ın ailesi de katıldı. Yıldırım’ın ailesinin avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar ise suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.Y, H.K, C.G, E.G, B.K. ve K.Y’nin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü kuşkudan uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilememesi ve isnat edilen eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

Sanıklar, komiser yardımcısı İ.A.S, polis memurları M.C.K, İ.G, M.Ş, E.K. ile M.Ş’nin ise “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sanıklar İ.A.S, M.Ş, B.K, M.Ş. ile E.K’nin, mağdur Barış Uysal’a ve Alihan Uysal’a yönelik “kasten yaralama” suçundan 6’şar bin lira adli para cezasına çarptırılması ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı. (AA)