6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği şehirlerde sandıktan kim birinci çıktı?
3.5 ay önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla insan öldü. Peki depremin büyük yıkıma yol açtığı 10 kentte seçim sonuçları nasıl oldu? İşte o şehirler ve oy oranları...
17 Ağustos 1999 depreminden sonra Türkiye’de meydana gelen en büyük sarsıntı olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri Suriye dahil fay hattı boyunca en az 10 ilde yıkıma yol açtı.
Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay büyük hasar aldı. Sarsıntı ve yıkımın büyüklüğü nedeniyle hükümet, deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan etti. Hükümetin açıklamasına göre 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti.
Peki depremden 3.5 ay sonra gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinde depremin yıkıma yol açtığı illerde hangi parti ne kadar oy aldı?
CUMHURBAŞKANLIĞI
Kahramanmaraş
- Erdoğan: Yüzde 71.88
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 22.20
- Oğan: Yüzde 5.50
Kilis
- Erdoğan: Yüzde 65.69
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 26.82
- Oğan: Yüzde 6.82
Diyarbakır
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 71.95
- Erdoğan: Yüzde 26.48
- Oğan: Yüzde 1.26
Adana
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.90
- Erdoğan: Yüzde 43.92
- Oğan: Yüzde 4.8
Osmaniye
- Erdoğan: Yüzde 62.32
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.71
- Oğan: Yüzde 6.42
Gaziantep
- Erdoğan: Yüzde 59.76
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 34.65
- Oğan: Yüzde 5.18
Şanlıurfa
- Erdoğan: Yüzde 62.02
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 36.05
- Oğan: Yüzde 1.59
Adıyaman
- Erdoğan: Yüzde 66.35
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 31.08
- Oğan: Yüzde 2.19
Malatya
- Erdoğan: Yüzde 69.40
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 27.01
- Oğan: Yüzde 3.25
Hatay
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 48.09
- Erdoğan: Yüzde 48.01
- Oğan: Yüzde 3.58
MİLLETVEKİLLİĞİ
Kahramanmaraş
- AKP: Yüzde 47.77
- MHP: Yüzde 16.30
- CHP: 16.09
Kilis
- AKP: Yüzde 39.78
- MHP: Yüzde 27.24
- CHP: Yüzde 20.19
Diyarbakır
- YSP: Yüzde 61.96
- AKP: Yüzde 22.60
- CHP: Yüzde 7.81
Adana
- AKP: Yüzde 30.48
- CHP: Yüzde 28.72
- MHP: Yüzde 11.03
Osmaniye
- AKP: Yüzde 32.84
- MHP: Yüzde 28.88
- CHP: Yüzde 17.17
Gaziantep
- AKP: Yüzde 44.88
- CHP: Yüzde 20.26
- MHP: Yüzde 9.68
Şanlıurfa
- AKP: Yüzde 42.95
- YSP: Yüzde 25.17
- MHP: Yüzde 9.39
Adıyaman
- AKP: Yüzde 52.91
- CHP: Yüzde 18.60
- YSP: Yüzde 11.87
Malatya
- AKP: Yüzde 45.16
- CHP: Yüzde 21.51
- MHP: Yüzde 12.95
Hatay
- AKP: Yüzde 33.55
- CHP: Yüzde 28.52
- MHP: Yüzde 12.20
10 kentin yedisinde Erdoğan, üç kentte ise Kılıçdaroğlu ipi göğüsledi. AKP dokuz kente, YSP bir kente birinci parti çıktı.