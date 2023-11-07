66 ilde silah operasyonu 715 gözaltı

66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek Operasyonu kapsamında 715 şüpheli gözaltına alındı, yüzlerce silah ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, 66 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 715 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

TOPLAM 629 SİLAH

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van’da olmak üzere 66 ilimizde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler:

İstanbul’da 116 tabanca 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 149 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de 33 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da 25 tabanca ele geçirildi. 38 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Konya'da 25 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

Bursa'da 24 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Mersin'de 24 tabanca ele geçirildi. 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te 23 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da 21 tabanca ele geçirildi. 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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