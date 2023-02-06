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7.4’lük depremin ardından ilk fotoğraflar

Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depreme uykularında yakalananlar panik ve korku içerisinde sokaklara kaçışırken, birçok ilde binalar yıkıldı. Ekipler, enkaz bölgelerine giderek arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Yayınlanma: 07:27 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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7.4’lük depremin ardından ilk fotoğraflar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana (AA)

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi.

Adana (AA)

 

Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı.

Adana (AA)

Bölgede birçok ilde hava sıcaklığı sıfırın altında olmasına rağmen vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin etrafında ve araçlarında beklemeye başladı.

Adana (AA)

 

BİRÇOK İLDEN YIKIM HABERLERİ GELDİ

Yurdun yarısını etkileyen depremden bir süre sonra birçok ilden yıkım haberleri geldi.

Adana (AA)

 

Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana ve Osmaniye illerindeki bazı binalar yıkıldı.

Diyarbakır (AA)

Çöken binaların enkazına ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Diyarbakır (AA)

 

Binaların enkazlarından çıkartılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep (AA)

Malatya (AA)

Kilis (AA)

Diyarbakır (AA)

Kahramanmaraş depremi onlarca şehirde hissedildi... Hasar ve can kaybı olan iller...İlginizi ÇekebilirKahramanmaraş depremi onlarca şehirde hissedildi... Hasar ve can kaybı olan iller...

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