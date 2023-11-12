7 Ekim’i bilen Öner Döşer uyardı
Astrolog-yazar Öner Döşer, SÖZCÜ Televizyonu'nda yayımlanan Gökyüzü Sohbetleri programında 7 Ekim tarihine dikkat çekmişti. Döşer, yeni videosunda gerginliklerin artacağına vurgu yaparak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne saldırmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden bir hafta önce Astrolog-yazar Öner Döşer, SÖZCÜ Televizyonu’nda yayımlanan Gökyüzü Sohbetleri programında 7 Ekim tarihine dikkat çekmişti.
Sosyal medyada da gündem olan Öner Döşer, yeni videosunda gerginliklerin artacağına vurgu yaparak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.