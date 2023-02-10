72 yaşındaki emekli öğretmen 117 saat sonra deprem enkazından sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok hasar gören illerden birsi olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peş peşe iyi haberlerin geldiği kentte, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için giden Erzurum AFAD ekipleri, 72 yaşındaki emekli öğretmen İjlal Günkaya'yı depremin 117'nci saatinde yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarmayı başardı.
Hatay’da arama kurtarma çalışmalarıne devam eden ekiplerden bir mucize haber daha geldi. Kente arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için giden Erzurum AFAD ekipleri 72 yaşındaki emekli öğretmen İjlal Günkaya’yı depremin 117’nci saatinde yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarmayı başardı.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından henüz çıkarılan Günkaya, battaniyeye sarılarak sedye ile ambulansa taşındı. Hatay merkez Antakya ilçesindeki 600 konut sitesininin enkazından çıkarılan 72 yaşındaki İjlal Gübkaya, UMKE ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra alkışlar arasında hastaneye sevk edildi.