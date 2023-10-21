’75. yılda yaptıklarımızı yapsınlar yeter’

Eski Genel Müdür Yücel Yener, TRT’ye Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları için önerilerde bulundu. TRT'nin Gazze'yi gerekçe göstererek 100. Yıl etkinliklerini ertelemesini eleştiren Yener "Hiçbir şey yapmasalar bile bizim bıraktığımız filmleri, belgeselleri yayımlasalar son derece önemli olur" dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Gazze'de yaşananları gerekçe gösteren TRT, Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinliklerini ertelediğini açıklamıştı. Cumhuriyetimizin 75. Yılında TRT Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yücel Yener, “Hiçbir şey yapmasalar bile bizim bıraktığımız filmleri, belgeselleri yayımlasalar bile son derece önemli olur” dedi. Yener, TRT'nin, 75. Yıl kutlamalarında adeta lokomotif görevi yaptığını belirtti, 1998'de yapılan bazı çalışmaları SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

Atatürk'ün yurt gezilerinde bindiği tren vagonunun aynısını yaptırdık, içini de aynı döşedik. Edirne'den yola çıktı, 200'ü aşkın istasyonda durdu ve Ardahan'a ulaştı. Her istasyonda vatandaşlarımız Atatürk'ün bindiği treni ve içindekilerini görme imkanı buldu. “

CUMHURİYET TRENİNE BÜYÜK İLGİ

“O dönem hayatta olan İstiklal Savaşı gazilerini de trene askeri kıyafetleriyle alıp yolculuk yapmıştık. Trende Cumhuriyet filmi, cumhuriyete giden süreçte yaşananlarla ilgili belgeseller izlendi. Treni Ankara'da dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz ve tüm siyasetçiler karşıladı. Ziya Öztan'ın yönetmenliğinde, Kurtuluş Savaşımızın geçtiği yerlerde dönemin kıyafetleriyle, binlerce askerin figüran olarak yer aldığı destansı bir Cumhuriyet filmi çekildi. Sinemalara da verdik ve yaklaşık 4 milyon kişi izledi. Bu film ve 20 civarında belgeseli Genelkurmay Başkanlığı'na verdik, bütün askeri birliklerde izlendi.”

CUMHURİYETE SEMPATILERI YOK

Yener, kendi dönemlerinde hazırlanan bütün belgesellerin, filmlerin TRT'de bulunduğunu belirtti, “bunları yayımlasalar yeter. Ancak üzülerek söylüyorum bazı yöneticilerin Atatürk'e ve Cumhuriyetimize sempatileri yok” dedi.

‘Her eve bayrak' kampanyası tuttu

TRT'nin o dönem yürüttüğü kampanyalardan birisinin de “Her Eve Bayrak” projesi olduğunu belirten Yücel Yener şunları dile getirdi: “Cumhuriyetimizin 75. yılında neredeyse bayrağı olmayan ev bırakmadık. TRT Prodüktörü Filiz Ozankaya ve eşi Özer Ozankaya'nın Cumhuriyetimizle ilgili belgeselleri de unutulmayacak yapımlardır. O dönemde yarışma açıp marş bestelettik. Türk Hava Kurumu ve Genelkurmay'ın işbirliğiyle savaşta kullanılan uçaklarımızın aynısını yaptırdık. Üç uçağımızla Mısır'a kadar gidildi. “Altın Kanatlar” isimli belgeselimizde bu uçaklarımız anlatılıyor.”