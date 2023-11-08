79 yaşındaki katil zanlısının ailesi tanıklığı reddetti

Fatih'te bir kömürlükte parçalara ayrılmış cesedi bulunan C.H.’yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 79 yaşındaki S.K.'nin ailesi, mahkemede tanıklık yapmayı reddetti.

Ali Selim YAMANLI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Fatih'te, 31 Ekim 2022 tarihinde bir kömürlükte cesedi parçalanmış halde bulunan C.H.'nin (65) ölümüne ilişkin davada, sanık S.K.'nin (79) yargılandığı davanın 2’nci duruşması görüldü.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken müşteki C.H.A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

AİLE TANIKLIK YAPMADI

Sanık S.K.’nin ailesi mahkemede tanıklık yapmayı reddeti. Şahitlik yapmak istemeyen eşi, oğlu ve kızı duruşma salonundan çıkarıldı. Müşteki C.H.A. ise olayın araştırılması gerektiğini, sanığın yaptığına inanmadığını söyledi.

“3’ÜNCÜ KİŞİ İHTİMALİ ARAŞTIRILSIN”

Müşteki avukatı Yunus Aldanmaz olay günü taraflar arasında 3 görüşme olduğunu belirterek, “Bu görüşmeler sonrası Mahzuni E. isimli şahısla 3 dakikalık bir görüşme yapıldığını gördük. Sanık bir arkadaşının yanına gitmekten bahsetmektedir. Bu şahıs o şahıs mıdır? Bu şahsın sorgulanmasını talep ediyoruz. Maktulün üzerindeki dokularda maktul ve sanık dışında aile bireyleri ile ilgili test yapılmasını istiyoruz. Olayda 3’üncü bir kişi varsa doku örneği kalabilir.

Tanıklar, tanıklık yapmaktan çekindiler. Onlara sorularımız vardı, soramadık. Tanıklar çekilmiş olsalar bile, aile bireylerine ait sinyallerin olay yerinde olup olmadığı baz istasyonu yönünden sorulmasını talep ediyoruz. Biz olayda 3’üncü bir kişinin olma ihtimalinin araştırılmasını, delillerin henüz toplanmamış olması sebebiyle de tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz” dedi.

Sanık S.K. ise, “Önceki beyanlarımı tekrar ederim, hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

14 GÜNDE 12 TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILMIŞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kayıtları incelenen C.H. ve S.K.'nin kayıp başvurusundan bir gün önce 25 Ekim'de 2 defa yaklaşık 1 dakika konuşma yaptıkları ortaya çıktı.

Öte yandan Ekim 2022 içesinde 14 günlük sürede sanık ve maktul arasında yapılan 12 telefon görüşmesinde yaklaşık 1 saat 16 dakikalık konuşma kaydı tespit edildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Mahzuni E.’nin tanık olarak dinlenmesine hükmeden mahkme, sanığın aile bireylerinin BTK ve BAZ istasyonu getirtilmesine yönelik kayıtların yasal olarak mümkün olmamasını göz önüne alarak talebin reddine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, davada taraf olmayan şahıslar üzerinde doku incelemesi yapılmasına yönelik talebin, şahısların şüpheli ve sanık sıfatlarının bulunmadığını belirterek reddine karar verdi. Sanık S.K.’nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve ‘Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İlginizi Çekebilir Kocasını uyurken öldürdü, ifadesi kan dondurdu

İlginizi Çekebilir 92 yaşındaki Gevriye'yi vurarak öldürdüler