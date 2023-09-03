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8 yaşındaki Onur feci şekilde can verdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yaparken serinlemek için suya giren Onur Narci (8) boğularak hayatını kaybetti.

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8 yaşındaki Onur feci şekilde can verdi

Ailesiyle birlikte Cendere Köprüsünde piknik yaparken serinlemek için Kahta Çayı’na giren Onur Narci, bir süre sonra gözden kayboldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Küçük çocuk, olayı fark eden yakınları ve çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Onur Narci, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük Onur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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