9.4 milyon TL’lik dolandırıcılık son anda engellendi

İzmir'de 80 yaşındaki bir vatandaş, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından 2 milyon 200 bin TL ve 250 bin Euro dolandırılmaya çalışıldı.

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde şüpheliler, vatandaşa telefonda ‘kimlik bilgileriniz çalındı, hesaplarınıza para aktarıldı’ yalanını söyleyerek, paralarını başka hesaplara göndermesini istedi.

Vatandaş, hesabındaki 2 milyon 200 bin TL’yi şüphelilerin verdiği hesaplara gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, evini satıp, 250 bin Euro’yu (7 milyon 190 bin TL) dolandırıcılara vermek üzere olan vatandaşı durdurdu. Parayı almaya gelen şüpheli C.Y., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında, İstanbul, Uşak ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Ş.A, Ş.B ve E.Ö de tutuklandı. (DHA)

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