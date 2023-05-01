9 anket sonucu: Sadece bir araştırmaya göre seçim ilk turda bitiyor

14 Mayıs yaklaşırken seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri peş peşe anket sonuçları yayınlıyor. İşte nisan ayında açıklanan 9 seçim anketinin sonucu...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları hız kazandı.

Kamuoyu araştırma şirketleri MAK, Aksoy, Artıbir, ORC, Yöneylem, Optimar, Yöneylem, MetroPoll ve Gezici’nin nisan ayı anket sonuçlarına göre 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre sadece bir araştırmada seçim ilk turda sonuçlanıyor.

Tüm anketlerde Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünürken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 2,1 ile yüzde 9 arasında değişkenlik gösteriyor.

Optimar, ArtıBir ve TEAM Araştırma’nın anketleri nisan ayının son günlerine ait. Optimar’a göre Erdoğan ilk turda yüzde 48,6, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,1 oy alıyor.

ArtıBir ve TEAM araştırmasında ise Kılıçdaroğlu önde yer alıyor. Yöneylem Sosyal Araştırmalar’ın nisan ortasında yaptığı ankette Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yaklaşık 5 puan önünde.

Gezici’nin 1-2 Nisan’da yaptığı ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53,4 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2’de kalıyor. Muharrem İnce yüzde 2,1; Sinan Oğan ise yüzde 1,3 oy alıyor. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise Kılıçdaroğlu yüzde 55,2 oy alırken Erdoğan yüzde 44,8’de kalıyor.

Metropoll’ün Nisan ayındaki anketine göre ise Kılıçdaoğlu yüzde 42,6; Erdoğan yüzde 41,1 oy alıyor. Bu ankette İnce’nin oyu yüzde 5; Oğan’ın oyu ise yüzde 2,2. Ancak bu ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçları yansıtıyor.

İlginizi Çekebilir Erdoğan neden kaybedecek?