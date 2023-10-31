ABD: İsrail, Gazze’yi işgal edemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Bizim için birkaç şey net. Birincisi; İsrail, Gazze'yi işgal edemez. İkincisi; Hamas, Gazze'yi yönetmeye devam edemez” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, bir soru üzerine, İsrail’in Gazze’yi işgal etmeyi istemediğini, bununla birlikte Hamas’ın da Gazze’de yönetimde kalamayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim için birkaç şey net. Birincisi; İsrail, Gazze’yi işgal edemez. Gazze’yi işgal etmek istemediklerini söylediler ve doğal işgallerin olmasını beklemiyoruz. İkincisi; Hamas, Gazze’yi yönetmeye devam edemez. Bu da size bundan sonra ne olacağı sorusunu bırakıyor.”

Sözcü, bu soruyu cevaplamak için “aktif şekilde meşgul olacaklarını ve bu konuda bölgedeki muhataplarıyla birlikte çalışacaklarını” kaydetti. (AA)