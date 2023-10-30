Adana’da fast food restoranındaki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da dün öğle saatlerinde bir fast food restoranında yaşanan olayda, restorana giren bir kişi, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırdı. Kendisine engel olmak isteyen bir çalışanı karnından bıçaklayan kişi tutuklandı.

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Adana’nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir fast food restoranına giren 21 yaşındaki Hakan Güzel, iddiaya göre, “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırarak çalışanlara saldırdı.

Hakan Güzel, kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.’yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çalışanların, elinde bıçakla tehditler savuran Hakan Güzel’in restorandaki sandalyelerle uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Hakan Güzel’in bıçağı savurarak çalışanlara saldırdığı, Egemen S.’yi yaraladığı anlar yer aldı.

Adrese gelen ekiplere teslim edilen Güzel, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Egemen S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. (DHA)