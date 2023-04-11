Aday listesine tepki gösteren AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı

Milletvekili aday listesini beğenmeyerek sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" diyen AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. Tomakin'in yerine Selman Altaş atandı.

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İllerindeki milletvekili aday listesine itiraz eden AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, istifanın eşiğinde olduklarını söylemişti…

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. Tomakin’in yerine Selman Altaş atandı…

AKP’nin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i liste başı yaptığı Ordu’nun AKP İl Başkanı Halit Tomakin, şu paylaşımlarda bulunmuştu:

– Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

HALK İTİRAZ EDİYOR

– Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

– Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

İSTİFANIN EŞİĞİNDEYİZ

– Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla…

AK Parti’nin Ordu milletvekili aday listesi şöyle: Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, İsa Yüksel, İsa Gül, Samet Özdemir.

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