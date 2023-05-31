ADD Gençlik: Gençliğe Hitabe’nin tam zamanı

Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları, gençlere “tek adam rejimine” karşı, “Gençliğe Hitabe’nin ve Bursa Nutku’nun bize işaret ettiklerini uygulamanın şimdi tam zamanı” diye çağrıda bulundu.

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Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Genel Başkanı Nihat Arda Mercan, Twitter hesabından gençlere çağrıda bulundu.

Mercan, gençlere çağrısında, “Ey Atatürk Gençliği! Gençliğe Hitabe'nin ve Bursa Nutku'nun bize işaret ettiklerini uygulamanın şimdi tam zamanıdır. Tek adam rejimine karşı mücadelemiz kaldığı yerden Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığıyla daha da büyüyerek devam edecektir! Atatürkçü mücadelemizi büyütmeye ve örgütlenmeye her zaman olduğu gibi yine devam edeceğiz” dedi.