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AFAD duyurdu… Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan iki depremin üzerinden 21 gün geçerken ölü sayısı da artıyor.

Yayınlanma: 18:27 - 26 Şubat 2023 Güncellenme:
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AFAD duyurdu… Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden deprem sonrası üç ay süreyle OHAL ilan edildi.

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı. (AA)

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