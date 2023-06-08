Ahmet Davutoğlu: İktidar doğru bir şey yaparsa destekleriz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidar doğru bir şey yaparsa destek vereceklerini söyledi: "Doğru yapıyorsunuz, devam edin" diyeceğiz.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Gelecek Partisi 35. İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

CHP listesinden milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Davutoğlu, yeni kabine üyelerinin belirlenmesinin ardından 10 gün geçtiğini ve bu sırada Türk lirasının dolar karşısında yüzde 16 değer kaybettiğini belirterek, şunları söyledi:

“İktidar doğru bir şey yaptığında, “Doğru yapıyorsunuz, devam edin” diyeceğiz. Destek vereceğiz gerekirse, doğru bir şey yaparlarsa. Yapma ihtimali düşük, tecrübeyle sabit ama biz adil davranacağız. Yanlış bir şey yapıyorlarsa, kardeşimiz olsa bile gözüne bakmayacağız. Çıkacağız ve yanlışı da söyleyeceğiz.”

“ŞİMDİ PLANLAMA VAKTİ”

Partisinin belediye başkanlığı seçimine yönelik çalışmalara en kısa sürede başlayacağını aktaran Ahmet Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Siyaset, bitmeyen bir yolculuğun adıdır. Geride kalandan ders alırız, önümüzde kalanı planlarız. Şimdi planlama vakti. Sizlerle bugün istişarelerde bütün bunları konuşacağız. Şunu hiç unutmayın eğer vicdanınızla aklınız arasında bir bağ kalmışsa ve o bağ kuvvetliyse sizden daha güçlü kimse yoktur.” (AA)

İlginizi Çekebilir CHP'li vekilden, DEVA-Gelecek-Saadet'e tepki: Siyasi nezaketsizlik