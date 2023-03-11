Ahmet Ercan’dan bir ilçeye deprem uyarısı: 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem tahmin ediyoruz

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Manisa Alaşehir'de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ettiklerini aktardı. Ercan, bağlık alanlarda da 2 ile 5 metre arasında çökmelerin yaşanabileceğini belirtti.

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sıvılaşmış kaygan zeminden oluştuğu belirlenen bazı alanlarda atılan temellerin yetersiz olduğunu belirterek, “Alaşehir’de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz” dedi.

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde ‘Deprem, Depreme Hazırlık ve Sonrası’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

“BAĞLIK ALANLARDA 2-5 METRE ARASINDA ÇÖKMELER YAŞANABİLİR”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Alaşehir’de yaptığı incelemelerde elde ettiği bilimsel verileri değerlendirdi. Alaşehir’in Pamukkale-Tepeköy Fayı ile Bozdağ istikametinden gelen bir fay hattının arasında sıkıştığını belirten Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:

* “Alaşehir’de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz. Özellikle istasyon altı bölgeleri sıvılaşmış kaygan bir zeminden oluşuyor. Ayrıca bu alanlarda 60-80 santimetre arasında atılmış bazı temeller gördüm. Bu bölge için bu temeller yetersiz.

* Tarım alanlarının bulunduğu bağlık alanlarda 6.2-7 büyüklüğündeki bir depremde 2 ile 5 metre arasında çökmeler yaşanabilir. Ancak depremden korunmanın yolları da var.

* Zemin etüdü yapılmış, doğru tespit edilmiş ve sağlam yapılan binalar depreme dayanıklı olabilir. Deprem açısından yerleşim alanı olarak, değerlendirirsek, Alaşehir Tren Garı çevresi yer hareketleri davranışı iyi değil, Atatürk Bulvarı Kuzey Batısı, Kayacık Konakları, Toptepe çevresi ve Kaleiçi mevkileri çok iyi, Evrenli bölgesi yerleşim bölgesi olarak uygun.”

“KİMSE BİZDEN FAZLA KAT BEKLEMESİN”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

* “Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Alaşehir Belediyesi olarak yaklaşık 130 tane sondaj çalışmamız olacak. 5 tane zemin etüt çalışmamız var. Bu çalışmalarla Alaşehir’in zemin etütleri ortaya çıkacak. Buna göre bilimsel araştırmalar sonuçlarına göre yeni imar planlarımızı belirleyeceğiz.

* Çalışmalar sonucundaki raporlara göre bizim dönemimizde hep beraber caddelerimizi, sokaklarımızı belirleyecek kararları doğru bir şekilde verilmesini sağlayacağız. Kimse bizden fazla kat beklemesin. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bizleri bu konuda bilimsel olarak bilgilendirdi. Biz de bu bilgiler doğrultusunda yerleşim planlarımızı yapacağız.” DHA

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