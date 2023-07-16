Akaryakıta yapılan dev zam taksi-dolmuş esnafını çileden çıkardı

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sonrası benzin ve motorinde yaşanan büyük artış taksi-dolmuş esnafını çileden çıkarttı.

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Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı.

Ankara’da taksi ve dolmuşçuluk yapan esnaf da bu rekor zamma tepki gösterdi. İşte şoför esnafının açıklamaları:

“ÜZERİMDEKİ GÖMLEK 8 SENELİK”

– Hafta sonları çalışan bir şoför olarak az önce gaz aldım, 80 liraya doldurmam gerekiyordu. 130 lira para verdim. Zamla birlikte 15 dakikada müşteri almamız gerekirken şimdi iki saat beklemek zorunda kalacağız. Yaşantımızı yerin dibine soktular. Yedi kat cehennemin yedinci katına getiriyorlar bizi. Emekli insanlar da geliyor ek iş yapıyorlar burada. Onların sigortası da söz konusu değil. Üzerimdeki gömlek 8 senelik bir gömlek. Hala aynı gömleği giymek zorundayım. Ben haftanın 7 günü 24 saati çalışıyorum. (Ankara’da uzun yıllardır taksicilik yapan Soner Bey)

“KAZANCIMIZI YAKITA VERİYORUZ”

– Son gelen akaryakıt zamları özellikle ticari araç sahiplerini çok etkiledi. Kazancımızı yakıta veriyoruz. Taksimetreye zam gelse bile gelen zam yakıt zammını karşılamayacak durumda. Devletin ticari araçlara indirimli yakıt vermesi lazım. Biz hizmet sektöründeyiz, hizmet ediyoruz. Seçim sonrası zamların geleceğini herkes biliyordu ama bu kadar bilmiyordu. 1 dolara sabitleyeceğiz diyorlardı ama 1 doları da geçti. Demek ki, bunun bir freni yok. (İsmini vermeyen bir taksici)

“FREN BALATASI 10 KAT ZAMLANDI”

– Zam zulüm her şey onlara ait. Ben 97 senesinde emekli olduğum zaman iki tane asgari ücret alıyordum. Şimdi benim aldığım para 8 bin 700 lira. Asgari ücret 11 bin lira. Benim 22 bin lira almam gerekiyordu. Ben evime üç beş kuruş ekmek parası götürebilmek için çalışıyorum. 40 bin liraya yakın devlet benim cebimden para çalıyor. Cumhurbaşkanı yetkisiyle benim zammımı yüzde 25’e çıkartmış. Cumhurbaşkanı’na soruyorum cebinden mi veriyor parayı? Benim sigortadan 29 sene 3 gün hizmetim var. Bugün bir markete alışverişe git, bin liraya iki poşeti dolduramazsın. Geçene sene 25 liraya aldım fren balatası şu an 250 lira. (Emekli olmasına karşın geçinemediği için taksicilik yapan kişi)

“SERVİS ATACAK ŞOFÖR BULAMIYORUZ”

– Akşam yattık sabah kalktık 6 lira zam gelmiş. Biz zaten para kazanamıyorduk. Bir servis atacak şoför bulamıyoruz. Dolmuşta çalışan bir şoför para kazanamaz artık. Bu iş öldü. Git evinde yat arabanı çalıştırma ondan daha kârlı… 6 lastik 30 bin lira, mazota 1,5 lira para veriyorsun topladığın lira. Bir şoför 250 TL’sini patrona mı versin, kendime mi alsın? Akşama kadar bir şoförün 300 lira masrafı var. Yarın bir gün bizler de kontak kapatırız. Bu arabayı çalıştırmamak daha iyi. Çalıştırdığın zaman zarar ediyorsun, çalıştırmadığın zaman kâr edersin. (Dolmuş şoförü Erdal Katrancı)

“AKARYAKIT DEMEK DAMARDAKİ KAN DEMEK”

– Akaryakıt demek damardaki kan demek. Nakliyeci, otobüs, tır, kamyon… Bunlar mazotla oluyor. Bizim dolmuş camiasını bitirdi. Eve ekmek götürme durumumuz zor. Ankara’da sadece toplu taşıma ucuz, bir simit 8 lira, çay 15 lira. Zam bize de çare değil ki. Bana 5, 10 lira zam verse geriye dön. Mazot zammı olmadıktan sonra anlamı kalmadı ki. Markette dün baktığım şeyi bugün değiştirmişler.” (Ankara’da 14 senedir şoförlük yaptığı belirten Satılmış Aslan)

“MAL SAHİPLERİNE PARA VERMEYE UTANIYORUZ”

– Çalıştığımızın hiçbir anlamı yok. Diğer malzemelere de zam gelecek. Böyle olursa arabayı çalıştırmanın anlamı yok. Emekliyim, ne emekli maaşından bir şey görebildik. Evimize 12,13 bin lira giriyor ama 7 bin lira ev kirası veriyorum. 4 çocuğum var onlara bakıyorum. Şu an kazanç yok mal sahiplerine para vermeye utanıyoruz. (Emekli olduğu halde dolmuş şoförlüğüne yapan kişi)

“BÜTÜN DOLMUŞLAR YATIYOR”

– Akşam 00.00, 01.00’a kadar burada çalıştık. Dün ani bir atak oldu bize. Bir, iki lira değil yedi lira zam geldi. Bize bir sürpriz oldu. Dün burada çalışıyorken acil çıkmak zorunda kaldım mazot aldım. Zam yeni geldi dediler, başka benzinliğe gittim. 26 liradan aldım o anda. Aldıktan sonra direkt oraya da zam geldi. 3,5 lira yakan bir araba bir anda 5 lira yakmaya başladı. Şu an mazot 33 lira, 10 liradan şu an kurtarmıyor. Gördüğünüz gibi tüm dolmuşlar burada yatıyor. Cumartesiden pazara bize kara haber oldu. (Dolmuş şoförü Yunus Dinç) ANKA

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