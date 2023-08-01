Akbelen sabah motorlu testere sesleri ile uyandı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen ormanlarında direnişin 9. gününde çevreci ve köylüler güne motorlu testere sesleri ile uyandı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akbelen ormanlarında direnişin 9. gününde kampta kalanlar güne motorlu testere sesleri ile uyandı.

Şok içerisinde çadırlarından dışarı çıkan köylü ve çevreciler kampın etrafının jandarmalarla çevrilmiş olarak gördü.

Dün 10-15 yaşındaki genç çam fidanlarının kesilmeye başlanması ile arbede yaşanmış, kesim köylülerin müdahalesi ile yarım kalmıştı.

Aynı bölgedeki ağaçların kesimi için bu sabah 06.30'dan itibaren işçilerin jandarmanın aldığı önlemlerle yeniden kesime başladığı görüldü.

Jandarmanın kesim alanına giderken kamp alanının içinden geçmeleri dikkat çekti.

Muğla Çevre Platformu üyesi Neşe Tuncer “Telefonlar çalışmıyor kimseye ulaşamıyoruz, şu anda kamp alanının tam sınırına gelip barikat kurmuşlar, motorlu testere ile kesimler devam ediyor. İlk kez kamp alanın bu kadar yakınına gelip barikat kurdular” dedi. Bölgede telefonların çalışmadığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Akbelen Ormanı'nda gerilim sürüyor