Akbelen’de ‘Büyük Buluşma’

Ağaç katliamının yaşandığı Akbelen Ormanı’nda Büyük Buluşma etkinliği düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte kesilen bir ağaç kefenlenerek temsili olarak bir cenaze töreni düzenlendi. Öte yandan yaşam savunucuları ve aktivistler, direniş alanından başlayarak 3 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki ağaç katliamına karşı bölge halkı ve çevrecilerin başlattığı eylemlerin bugün 14'üncü günü.

‘AKBELEN BÜYÜK BULUŞMASI'NA İLGİ YOĞUN

İkizköy Çevre Komitesi’nin çağrısıyla bugün saat 14.00'te Akbelen'de ‘Büyük Buluşma' etkinliği düzenlendi. Buluşmaya Türkiye'nin dört bir yanından yaşam alanı savunucuları, siyasi partiler, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri katıldı.

KİMLİK KONTROLÜ YAPILARAK ALANA ALINDILAR

Sabah saatlerinden itibaren Akbelen'e çıkan tüm yollarda 3 kilometrede bir jandarma ve polis arama kontrol noktaları oluşturuldu, geniş güvenlik önlemleri alındı. Akbelen'deki büyük buluşma etkinliğine gelenler kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapılarak alan alındı.

Akbelen'deki büyük buluşmaya az bir süre kala alanda Akbelen orkestrası konser verdi. Müzik ve danslarla çevreciler Akbelen Ormanları'nın katledilmesini protesto etti. “Her yer Akbelen, her yer direniş” sloganları atıldı.

Büyük Buluşma etkinliğinde yüzlerce kişi yaklaşık 2 kilometre yürüyüş gerçekleştirerek ağaç katliamını protesto etti.

ÜNLÜ İSİMLER DE AKBELEN'DE

Ünlü oyuncular Mert Fırat, Levent Üzümcü de Akbelen'deki etkinliğe katıldı. Siyasetçi ve Türk halk müziği sanatçısı Tolga Çandar ise, söylediği türkülerle eyleme renk kattı.

“AĞAÇLARI NEDEN KESİYORSUNUZ, HİÇ Mİ VİCDANINIZ YOK”

İkizköy'e 1 kilometre uzakta bulunan Karacahisar Köyü'nden eyleme katılan Ayşe Gülay, “Bu toprak ana bize ağaçları, her şeyi armağan etmiş. Bu çamlar neden kesiliyor? Benim köyümde her ay bir kişi kanser hastalığından ölüyor. Sebebi ne? Ben doğa sevgisiyle yaşayan bir insanım. Ben kanserden ölmek istemiyorum. Ben köyüme aşığım. Sizin ne işiniz var benim toprağımda, çamımda? Çam ağaçları, zeytin ağaçları birer canlı, nefes alıyor. Neden kesiyorsunuz? Hiç mi vicdanınız yok? Beni tutuklayın, öldürün hiç umurumda değil. İnsan gibi yaşamak istiyorum” dedi.

“EĞER Kİ ORMANLARIMIZ İÇİN ÖLECEKSEK, BU UĞURDA ÖLECEĞİZ”

İkizköylülerin Sözcüsü Necla Işık ise “14 gündür burada büyük bir katliam var. Ama burada oluşunuzla Akbelen yeniden doğuyor bugün. Burayı madene vermeyeceğiz. 4 senedir bağırıyoruz artık madene bir avuç toprağımız yok, bir tane dalımız da yok. 14 gün önce burayı katletmeye gelmişler. Her şey yaptılar, hepiniz tanıksınız. ikizköylü kadınlar olarak boynumuz kıldan ince. Eğer ki ormanımız için öleceksek bu uğurda ölecez. Mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Bu böyle biline.” diye konuştu.

Başka bir köylü ise “Biz ormanlarımıza sahip çıkacağız. Bir metre arayla jandarmayla karşı karşıya geliyoruz hergün. Onların anneleri babaları, sormuyarlar mı ‘bugün Akbelen’de ne yaptın?’ diye. ‘Anneleri jopladım, biber gazı sıktım’ mı diyorlar? Biz ne yaptık. Biz vatanımızı koruduk. Böyle mi olması lazım?” diyerek tepkisini gösterdi.

“AĞACA KEFEN GİYDİRDİLER, CENAZE TÖRENİ DÜZENLEDİLER”

Konuşmaların ardından kesilen yaklaşık 3 metrelik bir ağaç kefene sarıldı. Kesilen 100 bine yakın ağaç için saygı duruşunda bulunuldu. Temsili olarak cenaze töreni düzenlendi.

3 KİLOMETRELİK İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Yaşam savunucuları ve aktivistler direniş alanından başlayarak 3 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. “Havama suyuma toprağıma dokunma”, “Her yer Akbelen, her direniş” sloganları attılar.

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