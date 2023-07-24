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Akçakoca’da denize girmek yasaklandı, bayrağı gören evine döndü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle denize girmek yasaklandı. Halk plajlarına denize girişin yasak olduğunu simgeleyen kırmızı bayraklar asıldı.

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Akçakoca’da denize girmek yasaklandı, bayrağı gören evine döndü

Sakarya’nın Akçakoca ilçesinde meteorolojik uyarılar sonrası lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle denizde yüksek dalgalar meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede, ilçede bugün denize girmek yasaklandı. Bölgede görevli cankurtaranlar, denize girmek isteyenlere uyarıda bulundu. Halk plajlarına denize girişin yasak olduğunu simgeleyen kırmızı bayraklar da asıldı.

Halk plajlarına gelen bazı vatandaşlar yasak olduğunu görünce geri döndü. Bazıları da denize girmeyip, plajda oturmayı tercih etti. Tatil için Bolu’dan Akçakocaya gelen Esma Akyurt, “Denize girmek yasak biz de plajda oturup, sohbet ediyoruz. Bolu’dan geldik. Denize giremiyoruz” dedi. (DHA)

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