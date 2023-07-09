AKP’li belediyenin topladığı paralar Bitcoin’de mi battı? Şehri karıştıran iddia…

Gümüşhane'de AKP'li belediye 729 konut ve 112 işyeri yapmak için vatandaşlardan para topladı. Üç yılda sadece iki-üç binanın iskeleti yapıldı. Toplanan paralarının Bitcoin'e yatırıldığı ve inşaatın bu yüzden bitmediği iddia ediliyor.

Veli TOPRAK

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AKP'li Gümüşhane Belediyesi, üç yıl önce 729 konut ve 112 işyerinden oluşan lüks Yaşam Evleri projesine start verdi. Belediye şirketi üzerinden yapılacak merkez için onlarca vatandaştan para toplandı.

Şehir merkezinde 13 bin metrekarelik alanda lüks proje için yüzlerce ailece ev hayali kurdu. Peşin verilmesi halinde indirimler yapıldı. Birçok vatandaş, parasını peşin ödedi. Sözleşme 3 yıl artı 6 ay şeklinde yapılacak ve 2024 yılında bitecekti.

Ancak ortada inşaat yapılmadığı gibi sadece bir iki blokta kaba inşaat var. Mağdur aileler bir araya gelip, platform kurdu. Platform Sözcüsü Nuri Öztürk, belediye şirketinin topladığı paraları Bitcoin'e yatırdığı için inşaatın ilerleyemediği iddiasını dile getirdi.

MAĞDURLAR PLATFORM KURDU

Konut projesinde ilerleme olmayınca, peşin para veren üyeler önceki gün bir kafede toplanarak durum değerlendirmesi yaptılar. İçlerinden 7-8 kişilik bir heyet kurup, temsil olarak da Nuri Öztürk isimli kişiyi belirlediler. SÖZCÜ'ye konuşan mağdur Öztürk, şu bilgiyi verdi:

“PEŞİN ÖDEME YAPTIM”

– 2024 Eylül ayında bitecek olan projede şu anda sadece 2-3 binanın karkas (iskelet) hali mevcut. Şu anda 250-300 üyeye kadar düştük. Çünkü mağdur olacağını düşünen insanlar parasını geri çektiler. Bazılarına eksik ödeme yapıldı. Ben paramı peşin verdim. O tarihte 225-275 bin liraya ev alınıyor iken ben 280 bin lira yatırdım. Dairesine göre peşinat değişiyordu. Bana ‘hepsini öderseniz borçtan kurtulursunuz' dediler, hepsini verdim. Bazı arkadaşlarımız hala taksit ödüyor.

“BİTCOIN'E YATIRILMIŞ”

– Gümsaş şirketinin yetkilisi Eyüphan Özyurt. Ancak bizim güven duyduğumuz kişi Belediye Başkanı Ercan Çimen. Başkan “Yapılacak” diyor, ortada bir şey yok. Arkadaşlar diyor ki ‘Paralar Bitcoin'e gittiği için ortada yok, onun için inşaat yapılamıyor. Hafta başında belediye başkanlığından randevu talep ettik. “Cumhurbaşkanı geliyor, müsait değil” dendi. Bize bir şey söylenmiyor. Ne kadar para toplandı, bilmiyoruz. Kaç kişi üye onu dahi bilmiyoruz. Ne olacak? Hiçbir cevap yok….

ERDOĞAN'A ŞİKAYET ETTİLER

Mağdurlar, Cumartesi günü şehri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AKP'li belediyeyi şikayet ettiler. Erdoğan'ın otobüsle geçeceği güzergah üzerinde yer alan inşaatın önünde hak sahipleri “Gümüşhane Belediyesi Gümşas Yaşam Evleri üyeleri olarak mağdur olduk. Evlerimizi istiyoruz, çözüm bekliyoruz” yazılı pankart açtı.

Erdoğan'ın otobüsü durdurması üzerine mağdur Temsilcisi Nuri Öztürk otobüse çıkarak Erdoğan'la görüştü ve yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Erdoğan, Öztürk'ün verdiği dosyayı aldı ve konunun takipçisi olacağını söyledi.