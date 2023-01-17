AKP döneminde çürümeye terk edilmişti, şimdi 2 bin genç faydalanıyor

Samsun'un Atakum ilçesinin AKP'li belediye tarafından yapımı yarım kalan otopark binası Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi oldu. Merkezden günde yaklaşık 2 bin kişinin yararlanıyor.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li belediye döneminde Atakum ilçesine yapılmak istenilen katlı otopark binası yarım kalmıştı. Çürümeye terk edilen binanın kaderi 31 Mart seçimlerinden sonra değişti. Belediye başkanlığı görevini devralan CHP’li Cemil Deveci, atıl durumda olan otopark binasında proje değişikliği yaparak gençlik merkezine çevirdi.

Üniversite öğrencilerinin yoğun şekilde yaşadığı ilçede, çok amaçlı yapılan gençlik merkezine de öğretmen, eski Millî Eğitim Bakanı ve Köy Enstitüleri’nin kurucusu olan Hasan Ali Yücel’in adı verildi.

Kısa sürede tamamlanan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde, ahşap mobilya ve CNC (İnsan gücü gerektiren işleri kolaylaştırmak ve seri hale getirmek için tasarlanmış bir torna tezgahı türü), kuyumculuk , heykel ve döküm, PVC ve alüminyum, aşçılık ve pastacılık, robotik kotlama gibi toplam 10 atölye açıldı.

Bu atölyelerde 80 ayrı kurs açılarak ilçe halkının meslek edinmelerini sağlanmaya başlandı. Merkezin üst katına ise, öğrenciler ders çalışacağı, araştırma yapacağı kütüphane ile zaman geçirip, yemek yiyecekleri kafeterya hizmete açıldı.

“METRUK BİNADAN BU ESER ORTAYA ÇIKTI”

Başkan Cemil Deveci, Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nin her gün 09.00 ile 21.00 arasında açık olduğunu belirterek, 42 bin üniversiteli gencin yaşadığı ilçenin böyle bir yapıya ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendilerinden önceki yönetim döneminde binanın otopark yapılacağını ancak yarım kaldığını vurgulayan Deveci, şunları söyledi:

– Kentimizde bir açığı kapatıyor. Yeterli değil ama en azından gençlik, üniversite, sanat, turizm kenti olarak iddia ettiğimiz kentte bunun olması gerekiyor. Metruk, atıl ve çürümeye terk edilmiş bir binadan bu değerli eser ortaya çıktı.

– Üst katta gençler kütüphanede ders çalışıyor, ulaşamadıkları kitaplara ulaşıyorlar, çay içip sohbet ediyorlar, birbirleriyle tanışıyorlar.

– Alttaki sınıflarda neredeyse bir köy enstitüsü modeli kurduk. Orada da gençler yeni meslekler ediniyor. Robotik kodlama takımımız 27 takım arasından birinci oldu. Şimdi Türkiye çapında yarışmalara katılacak.