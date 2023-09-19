AKP’de kafalar karışık! Bakan “yıkılacak”, İl başkanı “güçlendirilecek” dedi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, orta hasarlı binaların ağır hasarlı grubuna alınıp tamamının yıkılacağını açıklamıştı. Malatya’da AKP il başkanı Namık Gören ise orta hasarlı binaların tadilatı ve güçlendirmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı garantörlüğünde bankaların kredi vereceğini duyurdu.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da orta hasarlı binaların durumu tartışma konusu oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhesaki'nin orta hasarlı binaların yıkılacağına dair açıklamalarına rağmen AKP il başkanı Namık Gören'den farklı bir açıklama geldi.

Gören, orta hasarlı binalarla ilgili vatandaşların çalışma yapabileceğini üniversiteden yapının güçlendirilebilir raporu alması durumunda belediyeye başvuru yapılabileceğini kaydetti.

“ORTA HASARLI BİNALAR GÜÇLENDİRİLECEK”

Orta hasarlı binaların durumuyla ilgili Yeni Malatya Gazetesine konuşan ve orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ile ilgili sürecin başladığını aktaran AKP Malatya İl Başkanı Namık Gören şunları söyledi:

”Orta Hasarlı yapılar ile ilgili vatandaşımız çalışma yapabilecek. Süreç başladı. Bahsedildiği gibi 5 aylık bir süreç kalmadı. İlgili yapının orta hasarlı olduğu tescil edildiği tarih itibariyle bir yıl içerisinde yapılması gerekiyor.

Orada esas olan konu şu. Bahsettiğim gibi mevzuatımızda yok. Kat maliklerimizin yüzde 80'inin o yapının güçlendirilmesi yönünde kanaat bildirmesi gerekiyor. Vatandaşımız iki yol izleyecek. İlk olarak Üniversite raporu ile yapının güçlendirilebilir olduğu onayını alacak.

Projesini yine Üniversiteye yaptıracak. Kat maliklerinin yüzde 80 çoğunluğu alınınca Belediyeye gidip başvuracak. Bir yıl dolduktan sonra eğer tadilat yapılmazsa ağır hasarlı kabul edilecek.

Hak sahipliği süreci bu şekilde başlayacak. Orta Hasarlı binaların tadilatı ve güçlendirmesi için kredilendirme ise yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının garantörlüğünde Bankalar kredi verecek.

Yani 0,25'ler ile bir miktarı faizsiz olmak üzere krediler verilecek. Güçlendirilebilir onayı alındıktan sonra o banka güçlendirme kredisini hemen verecek. Sürecin sonunda değil sürecin hemen başında verecek”

“ORTA HASARLI BİNALARIN TAMAMI YIKILACAK”

AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı ziyaretinde orta hasarlı binaların yıkılacağını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhesaki, ise şunları kaydetmişti:

“Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak arkadaşlar. Orta hasarlıları ağır hasarlı grubuna alıyoruz ve yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir. Yarın bir gün 5 ve 5,5 şiddetli şekilde sallandığında ve saniyesi uzun olursa aynı acıları bir daha yaşarız.

Orta hasarlı bina sahibi vatandaşlar az hasarlıya çevirdikleri için ‘Ben güçlendiriyorum, kiraya vereceğim’ diyerek devam ediyorlar ya, boşuna etmesinler yıkacağız. Yıkıldıktan sonra da yerine yeni yerler yapacağız.

Hak sahipliği için de AFAD’ın kriterlerinde biraz daha sertlik var. Ama bizim bakanlığımızın kentsel dönüşümü için sertlik yok. Bizler kentsel dönüşümü alarak vatandaşın birden fazla konutu veya iş yeri artı konutu varsa onları da hak sahibi yapmaya devam edeceğiz.

Konutlar yapıldıktan sonra eski yapının yeri ve konumu ne ise o göz önünde yapılarak dağılacak. Yani üst sokakta bulunan adamın evini alıp en öne, en öndekini alıp da en arkaya götürmek gibi bir durum olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.