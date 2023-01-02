AKP’den erken seçim açıklaması: Tarih geriye çekilebilir

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili AKP'den yeni bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 18 Haziran'da yapılmasıyla ilgili bazı sıkıntıların olduğunu seçimin öne çekilmesi için bir çalışma yaptıklarını söyledi.

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AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı sürerken AKP Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçerek açıklamada bulundu.

ÇALIŞMA VAR, SEÇİM ÖNE ALINABİLİR

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili Çelik, “Bizim irademiz 18 Haziran ancak bu tarihle ilgili bazı sıkıntılar var. Ülkemizde bu dönem, hareketli bir dönem. Bu konuda bir çalışma yapılıyor. Ancak bu bir erken seçim çalışması olmayacak. Bu dönemde hem yaz ayı olduğu için halkın seyahati hem de tarımla ilgili gelişmeler oluyor. Tarihin biraz da geriye çekilmesi gibi bir durum var. Bu netleşince açıklama yapılacaktır” dedi.

SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Çelik, Suriye ile gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili de şu ifadeleri kullandı;

*Suriye konusunda, Suriye’de iç savaş başlamadan evvel Türkiye Suriye halkının faydasına olacak şekilde Suriye’nin açılması, dünya ile entegre olması için çok kuvvetli bir tavır ortaya koydu.

*Biz bunları yaparken dünyanın önemli devletleri Suriye’ye ‘haydut devlet’ muamalesi yapıyor ama biz Suriye halkının faydasına olacak şekilde bunu sürdürdük.

*Ama daha sonra ortaya çıkan katliamlar bu ilişkilerin kopmasına neden oldu. Türkiye en başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

*Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerden bir tanesi dış politikada; Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan bölgesel ve küresel tablo.

*Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ilkesine sıkı sıkı bağlı bir şekilde sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini her seferinde vurguluyoruz.

*Önümüzdeki büyük bir soğuk savaşın belirmeye başladığını söyleyebiliriz.