AKP’den ittifak için yeni adım

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, saat 18.00’de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

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2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Kararın Resmi Gazete’de de yayımlanmasının ardından AKP’den seçim ittifakı için yeni bir adım geldi.

Daha önce Hüda-Par’la bir araya gelen AKP, bu kez Yeniden Refah Partisi’nin kapısını çalacak.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret edecek.

Ziyaret sonrası ise bir açıklama yapılması bekleniyor.

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