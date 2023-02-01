AKP’li başkanın korumasından asfalt isteyen vatandaşa hakaret ve darp

Ankara'da Pursaklar Belediye Başkanı AKP’li Ertuğrul Çetin’den bozuk yola asfalt isteyen vatandaş, başkanın koruması tarafından darp edildi.

Zekeriya ALBAYRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 26 Ocak 2023 tarihinde bir kuaföre tıraş olmaya gitti. Aynı işyerinde tıraş olan Aziz Savaş isimli vatandaş, ikamet ettiği sokakta yolun bozuk olduğunu belirterek, başkandan asfalt dökülmesi için yardım istedi.

Bu sırada koruma ile vatandaş arasında sözlü başlayan tartışmada kavgaya dönüştü. Darp edilen vatandaş, Pursaklar Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Daha sonra Şehit Salih Eroğlu Polis Merkezi'ne giderek ifade veren vatandaş Savaş, yaşanan kavgayı şöyle anlattı:

“SENİNLE KORUMAM İLGİLENSİN”

– 26 Ocak günü P… isimli kuaföre gittim. İşyerine Pursaklar Belediye Başkan geldi. Kendisine ikamet ettiğim Karaca Caddesi’nde bulunan yolun bozuk olduğunu ve yolu yapmasını rica ettim. Başkan “Seninle korumam ilgilensin” dedi. Bu sırada ismini bilmediğim, tanımadığım şahıs geldi.

– Bana hitaben “Seni başkan yardımcısına yönlendireceğim, o seninle ilgilensin” dedi. Ben de “Başkan yardımcısına çok defa ilettim, site olarak dilekçe verdik, hâlâ yapılmadı. Hiç muhatap olmayım” dedim.

“İNSANLARIN KUCAĞINA OTURMAYI BİLİYORSUN”

– Yanından ayrılırken “Hayırdır lan” dedi. Ben de “Sen kimsin ki lan diyorsun” dedim. Yakamı tuttu ve göğsüme vurdu. Karşılık vermedim, “Üzerindeki kıyafete saygı duyuyorum' dedim. Telefonumu çıkardım, arama yaptım. Beni darp eden şahıs “Hayırdır lan, insanların kucağına oturmayı iyi biliyorsun” diye hakaret etti.

– Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin olaya dahil olmadı. 155'i aradım. Kuaförde bulunan, tanımadığım şahıslar şahittir. Kamera görüntülerinin alınmasını istiyorum. Beni darp eden, hakaret eden, tehdit eden ismini bilmediğim eşkalini verdiğim şahıstan davacı ve şikayetçiyim.

“ÇAKALLIK YAPMA”

Kuaför çalışanı Enes Böcek de karakolda verdiği ifadesinde, yaşanan kavgayı şöyle anlattı:

– Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin işyerimize geldi, yanında ismini bilmediğimiz koruması bulunuyordu. Koruma olan erkek şahıs ile müşteri Aziz isimli şahsın hararetli olarak konuştuklarını gördüm. Koruma olan şahsın “Çakallık yapma” dediğini duydum. Aziz isimli şahsın birilerini aradığını gördüm. Koruma “Milletine kucağına oturarak birilerini arama, icraat yapacaksan gel dışarı” dediğini duydum. Araya girdik ve ortam sakinleşti.

İlginizi Çekebilir AKP'li eski bakanın akrabası kendisini uyaran vatandaşı darp etti

İlginizi Çekebilir Şehide hakarete 'iyi hal' indirimine tepki: Yazıklar olsun