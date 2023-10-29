AKP’li Başkan’dan Atatürksüz 100’üncü yıl afişi

Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü sebebiyle kentte kutlama afişleri astıran AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, görsellerde Cumhuriyetin kurucu Atatürk’e yer vermedi. Bunun yerine sadece kendi fotoğrafını bulunan dev afişlerle kentteki ilan panolarını donattı.

Evren DEMİRDAŞ

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Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü sebebiyle ülkenin dört bir yanında kentler bayrak ve Atatürk afişleriyle donatılırken, Elazığ'da AKP'li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın astırdığı kutlama afişlerine sadece kendi dev fotoğrafını koydurduğu görüldü.

ATATÜRKSÜZ AFİŞLER KENTİN DÖRT BİR YANINDA

Kentteki birçok ilan panosunda 28 Ekim-5 Kasım arasında yapılacak olan ve AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ve yandaş yazarların katıldığı kitap fuarının afişlerini asan AKP'li Elazığ Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle asılan kutlama afişlerini Atatürksüz hazırlamayı tercih etti. Üzerinde sadece Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın fotoğrafının bulunduğu afişler kentin dört bir yanına asıldı.

“CUMHURİYETİ KENDİ KURMUŞ GİBİ”

AKP'li başkan Şerifoğulları'nın kutlama afişlerinde Atatürk'ün resmine yer vermemesine tepki gösteren Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken üzülerek görüyoruz ki vatanımızın kurtarıcısı Elazığ'a ismini veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk yerine bilboardlarda Cumhuriyeti kendi kurmuş gibi Elazığ Belediye Başkanı’nın resmini görüyoruz. Yeri gelince Atatürk değerlerinin arkasına sığınan bu zihniyeti kınıyoruz. Seçim çalışmaları için belediye imkanları ve bütçesiyle billboardlarda reklam veren belediye başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusuna görselde yer vermemektedir. Elazığ halkı Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkacak, gereken cevabı sandıkta verecektir. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk” ifadelerini kullandı.