AKP’li belediye kefen alım ihalesinde usulsüzlük yapmış

AKP’li Şanlıurfa Belediyesi’nin açtığı kefen ihalesinde yaptığı usulsüzlük Kamu İhale Kurumu’ndan (KİK) döndü. Belediyenin en düşük bedelle hizmeti yerine getirme teklifi verdiği iştirakçi, “Eksik bilgi doldurulmuş” gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktı. Ancak, yenilenen ihaleyi kazanarak kamu zararını önledi.

Ahmet KAYA

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“Bari bunda yapmayın” dedirten kefen usulsüzlüğü ihalesi Zeynel Abidin'in Beyazgül'ün belediye başkanı olduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı. Belediye, 18 Temmuz 2022'de 3 ay süreli, 4000 erkek ve aynı sayıda kadın kefen takımı ile yetişkin ve çocuk ceset torbası ihalesi düzenledi. İhaleye 11 firma katıldı. En yüksek teklif 3 milyon 986 bin TL, en düşük teklif ise 2 milyon 851 bin TL olarak verildi.

USULSÜZLÜK VAR

Ancak, ihale kurulu hizmeti en en düşük bedelle yapma teklifini veren İbrahim Keskin'in başvurusunu, başvuran kişiyle ilgili bazı bilgilerin “Başvuru formunda eksik bilgi olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktı.

Keskin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, ihale şartnamesinde “Gerçek kişilerden” bu bilginin istenmediğini, istense bile MERSİS kayıtlarından belediye tarafından alınabileceğini vurgulayıp, yapılan işlemin usulsüz olduğunu belirtti. Ancak, belediye başvuruyu kabul etmedi.

KİK İHALEYİ İPTAL ETTİ

Bunun üzerine usulsüz olarak ihale başvurusu değerlendirmeye alınmayan İbrahim Keskin, Kamu İhale Kurumu'na (KİK) şikayette bulundu. Keskin'in başvurusunu değerlendiren Kamu İhale Kurulu, başvurucunun iddia ettiği gibi gerçek kişilerden ihale şartnamesinde teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler bölümündeki ortaklar, üyeler, kurucular ile yöneticiler bölümünün doldurulma zorunluluğunun bulanmadığını, bulunulsa bile bu bilgilerin Şanlıurfa Belediyesi tarafından MERSİS kayıtlarından alınabileceğini belirterek usulsüzlüğü hükmedip, ihaleyi iptal etti.

YENİ İHALEYİ KAZANDI

1 Eylül 2022'de KİK'in iptal ettiği ihale 22 Eylül 2022'de yenilendi. İhaleyi, başvurusu dikkate alınmayarak ilk ihalede devre dışı bırakılan İbrahim Keskin 2 milyon 473 bin 180 TL başvuru, 2 milyon 851 bin 666 TL maliyetle kazandı. Böylelikle, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin usulsüzlük girişimiyle kamu zararının önüne geçilmiş oldu.