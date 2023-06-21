AKP’li belediye ‘milletin hizmetinde’ dedi içinden AKP’li damat çıktı

AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin gelin arabası olarak kullanılan TOGG'undan inen damat, eski TÜGVA Koordinatörü ve AKP Şahinbey Yerel Yönetimler Birim Başkanı Halil Destiler çıktı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Tahmazoğlu’nun da zaman zaman kendisi kullanarak sosyal medya hesabından paylaştığı Belediyeye ait TOGG, geçtiğimiz hafta sonu bir çiftin gelin arabası oldu.

“Milli gururumuz TOGG milletimizin hizmetinde” diye servis yapılan fotoğraf ve videolar sosyal medyada belirli kişiler tarafından yayıldı.

Halil ve Güllü çiftinin nikahını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, TOGG’un çift için hazırlanış ve nikah salonuna kadar gelişiyle ilgili görüntüleri, “Milli gururumuz TOGG gelin arabası oldu. Süslendi, hazırlandı, çiftimizin kuracağı yeni yuvanın heyecanını taşıdı” yorumuyla paylaştı.

“MİLLETİN HİZMETİNE” VERİLDİ, İÇİNDEN AKP’Lİ DAMAT ÇIKTI

Ancak, bir süre sonra “Milletin hizmetinde” sloganıyla apılan paylaşımlardaki damadın halen AKP Şahinbey Gençlik kolları Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve eski TÜGVA Gaziantep Üniversitesi Koordinötürü olan Halil Destiler olduğu ortaya çıktı. Destiler’in, geçtiğimiz yıldan bu yana Şahinbey Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirtildi.

“HER ÇİFTİN, O ARABAYI DÜĞÜN ARABASI YAPMA HAKKI VAR”

Şahinbey Belediyesi’nin eski CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, belediyeye ait TOGG’un “Milletin hizmetinde” diye gelin arabası yapılarak AKP yandaşlarının hizmetine sunulduğunu belirterek şu şekilde tepkisini dile getirdi:

“Şahinbey Belediyesi ve Belediye Başkanı için TÜRGEV ve TÜGVA deyince akan suların durduğuna bir kez daha şahit olduk. Gençlerin mutluluğuna ortak olmak, onlarla araç paylaşmak kesinlikle çok güzel.

Ama, bunu sizin veya sizin düşüncenize yakın kişilere yapınca bize göre bu bir ayırımcılık yapmaktır. Bundan sonra Şehinbey’de evlenecek her çiftin o arabayı düğün arabası yapma hakkı vardır. Evlenecek gençler de bu taleplerini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na iletsinler.”

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