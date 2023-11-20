AKP’li belediyede skandal atamaların ardı arkası kesilmedi!

AKP’li Erzurum Aziziye Belediye Başkanı, ‘Devlet malından bir hırka aşıran savaşta ölse bile şehit olmaz” yazılı makam odası sahibi meclis üyesi ve başkan yardımcısını seçime aylar kala sınavsız bir şekilde önce memur yaptı, sonra yeniden başkan yardımcısı kadrosuna atadı. Aynı belediyede daha önce de AKP eski kadın kolları başkanı ile Gençlik Kolları Başkanı meclis üyeliğinden istifa ederek memur olmuşlardı.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erzurum'un AKP'li Aziziye Belediyesi skandal atamaları ile gündemde.

Son olarak; belediyeden çift maaşın yanı sıra meclisten ve çeşitli komisyonlardan huzur hakkı adı altında aldığı ücretlerle 50 bin liranın üzerinde geliri olan, belediyedeki makamının arkasına ‘Devlet malından bir hırka aşıran savaşta ölse bile şehit olmaz” hadisini asan meclis üyesi başkan yardımcısı Ömer Faruk Töremen özel kalemde memur olarak atandıktan sonra başkan yardımcısı kadrosuna geçirildi.

Töremen, meclis üyeliği görevinde de her yıl Denetim Komisyonu Başkanı olarak, belediye hesaplarını inceleyip adeta kendi attığı imzanın denetimini de kendisi yapıyordu.

10 YILDA ÖZEL KALEM ÜZERİNDEN 15 KİŞİ MEMUR OLDU

Yaklaşan yerel seçimler öncesi AKP'li Erzurum Aziziye Belediyesi skandal bir atamanın altına daha imza attı. Görevde ikinci dönemini geride bırakmaya hazırlanan Muhammed Cevdet Orhan yine skandal bir torpil iddiasıyla gündeme geldi.

“İSTİSNAİ KADRO”

10 yıllık görev süresinde Özel Kalem Müdürünü hiç değiştirmemesine rağmen yaklaşık 15 kişiyi istisnai kadrodan sınavsız memur yapan Orhan’ın AKP’li meclis üyesi ve yardımcısı Ömer Faruk Töremen de istifa ederek memur kadrosuna alındı. Töremen, memur olur olmaz da yeniden başkan yardımcılığı kadrosuna atandı. 31 Mart seçimlerinde AKP'den bu kez Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıklayan M. Cevdet Orhan ile birlikte Ömer Faruk Töremen'in de görev süresi bitiyordu.

HADİSLİ MAKAM ODASI

Orhan'ın 10 yıllık görevi boyunca yaklaşık 15 kişi özel kalemden memur yapılırken, en az 25 kişinin de sözleşmeli memur olarak sınavsız bir şekilde işe alındığı öğrenildi. Belediyeden 40 bin TL'nin üzerinde aylık maaş, belediye iştiraki olan şirketten de huzur hakkı adı altında binlerce lira ödeme alan Töremen'in, belediyedeki makamının arkasına ‘Devlet malından bir hırka aşıran savaşta ölse bile şehit olmaz” hadisini astırması da dikkat çekiyor.

KADIN KOLLARI VE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DA MEMUR OLMUŞTU

Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan'ın daha önce AKP Aziziye eski kadın kolları başkanı Mualla Turan Saykal ile Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu meclis üyeliğinden istifa ettirerek memur olarak işe almasıyla tepkilerin hedefi olmuştu. AKP'li Başkan, daha sonra Mualla Turan Saykal'ı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Haluk Ziya Beyoğlu'nu ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak atadı.