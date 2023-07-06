AKP’li belediyeden otopark ücretlerine yüzde 90 zam

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretlerine yüzde 90’a varan zam yaptı. Zam ile birlikte 1 saatlik otopark ücreti, 6 liradan 10 liraya yükseldi. 2 saate kadar olan otopark fiyatı ise 8 liradan 15 liraya yükseldi.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından zam yağmuru devam ediyor.

Seçimin ardından iğneden ipliğe kadar her şeye zam gelirken, bir zam haberi de otopark ücretlerine geldi. AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretlerine yüzde 90 zam yaptı.

Zamla birlikte 1 saatlik otopark ücreti, 6 liradan 10 liraya, aylık otopark ücreti ise 300 liradan 500 liraya yükseltildi.

TOPLU ULAŞIMA DA YÜZDE 90 ZAM YAPMIŞTI

AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde de toplu ulaşım ücretlerine yüzde 90 zam yapmış ve büyük tepki toplamıştı.

“VATANDAŞ ARACINI PARK EDECEK YER DAHİ BULAMAYACAK”

Yapılan zamlara tepki gösteren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, şunları söyledi:

-İktidarın kötü ekonomi politikaları nedeniyle gün olmuyor ki yeni bir zam haberiyle uyanmayalım.

-Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yaptığı yüzde 90 zammın ardından şimdi de otopark ücretlerine yüzde 90 zam yaptı.

-Dolar kurundaki yükseliş nedeniyle fahiş şekilde zamlanan akaryakıt fiyatlarının ardından vatandaş kontak çevirmeye dahi korkarken, şimdi de otopark ücretlerine gelen fahiş zamla aracını park edecek yer dahi bulamayacak.

-Maalesef iktidar kötü ekonomi yönetiminin bedelini halkımıza ödetiyor. İktidar kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor. Daha asgari ücret ve memur maaş zamları cebe girmeden eriyip gitti.

-Bunun yanında her şeye fahiş zamlar gelirken TÜİK enflasyonu 38,21 olarak açıklıyor. Tüm vatandaşlarımız da biliyor ki açıklanan bu rakamlar sahtedir. Buna iktidar mensuplarından başka kimse inanmıyor.

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