AKP’li belediyenin milyonluk ihalesi, tanıdık isme gitti
AKP’li Tuzla Belediyesi’nin 1.1 milyon liralık bilgisayar ihalesini, AKP Kurucu İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olan iş insanı Mahmut Küçükdoğan’ın şirketi kazandı.
Tuzla Belediyesi, E-spor merkezinde kullanılmak üzere 182 adet bilişim malzemesi almak üzere ihaleye çıktı. 1 Haziran günü düzenlenen ihale geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.
İhaleyi 1 milyon 192 bin 750 TL’lik en düşük teklifin sahibi Tgar Bilgisayar Elektronik İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş kazandı.
Şirketin yönetim kurulu başkanı Mahmut Küçükdoğan, eski Beylikdüzü AKP İlçe Başkanı ve AKP Kurucu İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi.
Küçükdoğan, 2018 yılında AKP'den Beylikdüzü Belediye Başkan aday adayı da olmuştu.
MECLİS ÜYELİĞİ DE YAPTI
İş insanı Mahmut Küçükdoğan; Beylikdüzü Bakırcılar ve Prinçciler Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Beylikdüzü Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yakuplu Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği, Büyükçekmece İl Genel Meclisi Üyeliği, İstanbul İl Genel Meclisi Spor Komisyonu Başkanlığı, AKP Ekonomik Kurul Üyeliği, TOSİAD Başkanlığı, Beylikdüzü Spor Kulübü Başkanlığı da yaptı.