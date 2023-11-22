AKP’li belediyenin Öğretmenler Günü afişi tepki çekti

Bursa'da AKP'li Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler günü için bastırdığı afiş tartışma yarattı. Atatürk ile birlikte Kül yutmaz, Badi Ekrem, Mahmut Hoca, Yoda ve Splinter Usta karakterini yer aldığı afiş tepkiler üzerine toplatıldı...

Halil ATAŞ

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Bursa’da AKP’li Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler günü için bastırdığı afiş tartışmalara neden oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Hababam Sınıfı karakterlerinden Kül yutmaz, Badi Ekrem, Mahmut Hoca, Yıldız Savaşları (Star Wars) karakterlerinden Yoda Hoca ve Ninja Kaplumbağalar çizgi filmindeki Splinter Usta karakteri yer aldığı afişte “Bazı öğretmenlerin yeri çok ayrıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

“İĞRENÇ, MİDEM BULANDI, AHLAKSIZLIK”

Tepki çeken afişi sosyal medyadan paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bursa Mustafakemalpaşa'nın AKP'li Belediye Başkanı 24 Kasım Öğretmenler Günü için astırdığı ve sonra toplattığı afiş. Atatürk'ün arkasında Hababam sınıfının ve Hollywood filmlerinin öğretmen karakterlerinin fotoğrafları var. İğrenç. Midem bulandı. Ahlaksızlık. Atatürk'e ve öğretmenlerimize özellikle de şehit öğretmenlerimize büyük saygısızlık” diyerek tepkisini dile getirdi.

“HEPİMİZİ YÜREKTEN YARALAMIŞTIR”

İYİ Parti İlçe Başkanı Tevfik Demir’de afişe tepki göstererek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında resmî kutlamaların daha hassas ve duyarlı yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Kurucumuz ve Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına hakaret sayılacak bu kutlama afişi hepimizi yürekten yaralamıştır. Tüm şehit öğretmenlerimizin ve emekleri ile Ülkemizin geleceğini inşa eden tüm öğretmemelerimizin saygıyla anılması gereken bir haftada bu tarz ciddiyetsiz bir paylaşım kabul edilemez” dedi.

“GENÇLER İÇİN BİR GÜNLÜK FARKINDALIK İÇİNDİ”

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ise eleştirilere verdiği yanıtta, “Biz öğretmenler gününü bir gün değil, bir hafta olarak planladık. Bu afiş bir günlük idi ve gençlere farkındalık içindi. Sadece bir gün kaldı. O afişi de kaldırdık. Yerine de yeni bir afiş astık” şeklinde konuştu.

AFİŞ KALDIRILDI

Afiş tepkilerin ardından kaldırıldı ve yeni bir afiş hazırlandı. Yeni afişte Atatürk'ün kara tahtaya alfabeyi yazdığı ünlü fotoğrafı kullanılarak, Atatürk'ün “Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” sözü kullanıldı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Afişe vatandaşlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Tepkilerden bazıları şöyle:

“Dün sabah meydandaki bilboardlarda görünce gerçek mi diye tekrar tekrar baktım. Yazık gerçekten. Mehmet Kanar, şaşırtıcı olsa da önemli günlerde her zaman Atatürk'ü ön planda tutar. Bu sefer neden böyle oldu veya kimden akıl alındı anlam veremedim.”

“Atatürk ile aynı kareye shoplanacak bir şey var ise, o sadece bayraktır.”

“Şuna bir yorum yapsak halkı kin ve bilmem neye teşvik etme derler, şunu asmaya utanmıyorlar ama.”

“Tamamen cehaletten dolayı bütün bunlar. Kaş yapayım derken göz çıkartmak.”

“Fotoğrafının kullanılmasına onay alınarak gerçek öğretmenlerin fotoğrafları ile bir afiş hazırlamak çok mu zordu acaba?”