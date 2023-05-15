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AKP’li isimden “Sinan Oğan” açıklaması: Tedbirimizi alırız

Kayseri'den AKP milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sinan Oğan ile ittifak iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yayınlanma: 16:48 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
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AKP Kayseri İl Başkanlığı’nın 14 Mayıs seçimlerini değerlendirmek için düzenlendiği basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile iş birliği yapıp yapmayacağı yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

KONUŞULUR, GÖRÜŞÜLÜR

“Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır. O konuda bizim hem cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız.”

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