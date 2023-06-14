AKP’li vekilin ‘Şerefsiz’ diyerek hakaret ettiği 2 polis memuru ihraç edildi

2021 yılında aracını trafik çevirmesi kapsamında Mersin’de durduran; AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, ‘Şerefsiz' diyerek hakaret ettiği iki polis memuru meslekten ihraç edildi.

Ali Ekber ŞEN

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2021 yılında Mersin’de dönemin AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını trafik çevirmesi kapsamında durduran iki polis memuru, meslekten ihraç edildi. Olay sırasında görevli polis memuruna hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıkan Yılmaz, trafik polisi memuruna ‘Şerefsize bak” diyerek hakaret etmişti.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında konuyu gündeme taşıdı.

“ZEPNEP GÜL YILMAZ YARGILANMALIYDI”

Konunun baştan sona takipçisi olduğunu belirten Başarır, şunları söyledi:

*İki yıl önce vahim bir olay yaşamıştık. Mersin'deki polis, çevirme sırasında bir milletvekili tarafından hakarete uğramıştı. ‘Şerefsiz' kelimesi kullanılmıştı. İki yıldır o polisler açıktaydı.

*Dün, iki polisin ihraç edildiğini öğrendik. Evet, aslında geçen dönem milletvekilliği görevini yürüten Zeynep Gül Yılmaz yargılanmalıydı.

*Kamu görevlilerine hakaretten yargılanmalıydı. Ama üzülerek söylüyorum ki Zeynep Gül Yılmaz, bugün milletvekili değil. Bugün o mağdur. Ama iki polisimiz hem hakarete uğradı hem ihraç edildi.

*Ben İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı tekrar gözden geçirmesini ve bir parça mahcubiyet yaşamasını öneriyorum. Hiç kimse bu ülkenin polisine hakaret edemez, ama AK Partiliysen böyle bir özgürlüğün var. Hem hakarete uğratıp hem de ihraç ettirebiliyorsun.

NE OLMUŞTU?

2021 yılında AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine hakaret ettiği anın görüntüsü ortaya çıkmış, Görüntüde Yılmaz, polise önce, “Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor” diye kızıyor ve sonra da “Şerefsize bak” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE OLAY DİALOG: HAKARETLER SAVURDU

Görevli trafik polisi ile aracını durdurduğu AKP'li Zeynep Gül Yılmaz arasında geçen olay diyalog şöyle:

Zeynep Gül Yılmaz: Beni niye durdurdunuz?

Polis: Aracınız milletvekili aracı olarak çıkmıyor.

Zeynep Gül Yılmaz: Bu benim sorunum mu? Yok, ama milletvekili aracı olarak geçiyor. Lütfen pencereden çekilin pencereden çemkirme içeriye tükürük giriyor. Senin adın ne? Kim benim arabamı ihbar ediyor?

Polis: Ekipler…

Zeynep Gül Yılmaz: Ekibine tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur.

Polis: Milletvekili aracı olarak çıkmıyor.

Zeynep Gül Yılmaz: Ne zaman Erdemli'ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Bu benim sorunum mu terbiyesize bak. Bana adını verir misin?

Polis: Hanımefendi bir saniye lütfen bilgi vereceğim.

Zeynep Gül Yılmaz: Şerefsize bak

Polis: Lütfen küfretmeyin, hakaret etmeyin lütfen.

Aracın sürücüsü olan kişi de daha sonra araçtan inerek polis memurunun ismini almaya çalıştı.

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