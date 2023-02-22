AKP’li yöneticinin sağlam villasının bahçesine AFAD çadırı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı kentlerde çadır yetersizliği devam ederken, Şanlıurfa’da AKP'li yönetici Sertaç Kaya'nın hasar almayan villasının bahçesine AFAD çadırı kuruldu.

Ahmet KAYA

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Deprem bölgesinde birçok depremzedenin çadıra ulaşmakta zorlanmasına rağmen Şanlıurfa'nın AKP Karaköprü İlçe Başkanlığı yöneticisi Sertaç Kaya, kırsal mahalle olan Akçahisar'da villa tipi korunaklı köy evinin bahçesine AFAD çadırı kurdurdu.

Bu ayrımcılığa Twitter’dan tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün depremin 17. günü hâlâ ‘Çadırlar nerede?' diye soruyoruz. AKP'li yöneticinin ulaştığı AFAD çadırını depremzedeler neden bulamıyor? Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık ayırımcılık yapılmasın.”

Birçok vatandaş da sosyal medya hesaplarından AKP'li yöneticiye yapılan çadır ayrıcalığına tepki gösterdi.

TEPKİLER ÜZERİNE ÇADIR SÖKÜLDÜ

Tepkilerin artması üzerine çadır jandarma tarafından söküldü. AKP'li Sertaç Kaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çadırı bir engellinin güvenli olarak barınması için evinin bahçesine kurduğunu söyledi.

Kaya'nın paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, “O zaman evinizde niye barındırmıyorsunuz?”, bir başkası ise “Bahçede kamelya var. Neden kullanılır hale getirip barındırmadınız?” sorularını yönetti.

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