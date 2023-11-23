“AKP’lilere hukuk işlemiyor”

AKP Tire Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Bacak’ın, alkollü araç sürerek karşı şeride geçip bir kişinin ölmesine bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olduğu trafik kazasında tutuksuz yargılanmasına tepki yağdı.

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Sosyal medya paylaşımları tutuklama nedeni olurken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazada asli kusurlu bulunan AKP Tire Gençlik Kolları Başkanı'nın tutuksuz yargılanmasının “Hukuk kimin için işliyor” sorusunu akla getirdiğini söyleyen Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, “Bilinçli taksir ya da olası kast kusur ve suçlarının tartışılabileceği bir dosyada alabileceği ceza göz önüne alındığında, tutuksuz yargılanması yargıyı ve kamu vicdanını yaralamıştır. İnsanlar sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanırken, kişinin asli kusurlu bulunduğu ve kaçma şüphesi tespitine rağmen mahkemece salıverilmesinin tek nedeni bu kişinin AKP'li olmasıdır” dedi.

“YARGIDA ÇİFTE STANDART”

Bu kararı “Yargıda çifte standart” olarak yorumlayan CHP'li Bülbül, “Artık uyulmayan yargı kararlarına ya da kişilerin kimliklerine ve siyasi pozisyonlarına göre verilen yargı kararlarına da şaşırmaz hale geldik. Adalet sisteminde yaşanan bu yozlaşmanın tek sorumlusu siyasi iktidardır. Bunu siyasi bir tavır olarak değil bir hukukçu gözüyle söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin karalarının tartışıldığı, AİHM kararlarının yok sayıldığı, kanunların uygulanmadığı böyle bir döneme adım adım geldik. Bu yolun sonu uçurum ve fireni patlamış kamyon misali bu uçurama doğru gidiyor ülke. Bunun başka bir izahı yoktur” dedi.