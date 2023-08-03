AKP’nin Kaşık Adası ile ilgili kararı mahkeme tarafından iptal edildi

Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de iskana açılmayan Kaşık Adası, AKP döneminde 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak kabul edilerek yapılaşmaya açık hale getirilmişti. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İBB’nin “planın iptali” istemini kabul etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “Kaşık adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu” dedi.

Batuhan SERİM

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından, “İstanbullulara güzel bir haberim var” başlığıyla bir duyuru yaptı.

Daha önce hiçbir dönemde iskana açılmayan Kaşık Adası'nın, AKP döneminde 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak kabul edilerek yapılaşmaya açık hale getirildiğini, İBB'nin tescile itiraz ettiğini ancak İtirazın kabul edilmemesi üzerine dava sürecinin başladığını hatırlattı.

Gökçe, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin aldığı “iptal” kararını “Kamuoyuna sevinçle duyururum” sözleriyle şu şekilde aktardı:

“PLANIN İPTALİ İSTEMİMİZ KABUL EDİLDİ”

“Kaşık adası. Eski adı Pita. Burgazadası’nın hemen doğusunda bulunan küçük bir ada. Kuzeyden güneye uzunluğu sadece bir kaç yüz metre. Adada basit bir iskele ve iki küçük ev bulunuyor. Bu güzel ada, Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de iskana açılmadı. 09.12.2009 tarih ve 2201 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu Kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak kabul edildi.

Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanan ve 19.10.2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilen değişiklikle Kaşık adasının bir kısmı Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ilan edilerek sit statüsü düşürüldü.

“İBB İTİRAZ ETTİ”

Sit statüsünün düşürülerek yapılaşmaya açık hale getirilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tescile itiraz etti. İtirazımızın kabul edilmemesi üzerine dava süreci başladı.

“GÜZEL HABER”

Şimdi güzel haber: İstanbul 2. İdare Mahkemesi dava konusu Bakanlık işlemi ile birinci derece doğal sit alanın yapılaşmaya açıldığını, bu durumun doğayı ve yaban hayatı koruma ilkelerine, Şehircilik ve planlama ilkelerine, kamu yararına aykırı olduğunu tespit ederek yapılan planın iptali istemimizi kabul etti. Kaşık adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu.”

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