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AKP’nin montajlı videolarına karşı dev ekranlardan Hizbullah ile ilgili görüntüler izletildi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından sunulan montajlı videolara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten cevap gecikmedi. Hürriyet'in Kent Meydanı'na kurdurduğu dev ekranlardan, vatandaşlara Hizbullah ile ilgili görüntüler izletildi.

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 23:22 - 24 Mayıs 2023 Güncellenme:
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AKP’nin, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sahte afiş ve montajlı videolarına karşı İzmit Belediye Başkanı CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet harekete geçti.

HER İKİ MEYDANA DEV EKRAN KURULDU

Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan montajlı videolara karşı harekete geçen Başkan Hürriyet, Kent merkezinde Sabri Yalım Parkı ve Cumhuriyet Parkı’na kurdurduğu dev ekranlardan Kılıçdaroğlu’nun sınırdan Türkiye’ye kaçak giriş yapan sığınmacılara karşı açıklamalarına yer verilerek, Hizbullah ile ilgili görüntüler halka izletildi.

“ALIN O ZAMAN SİZE GERÇEKLER”

İzmit Belediye Başkanı CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı paylaşımda, “Montaj görüntülerin karanlık gölgesi altında, doğruları halkımıza göstermek boynumuzun borcu oldu! Madem, Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğruları karartılıyor. Alın o zaman sizlere gerçekler! İzmit’te kurduğumuz ekranlarda gerçekleri halkımıza duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

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