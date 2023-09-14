AKP’nin yeni İl Başkanı’na ziyaret kuyruğu: Vali, Başsavcı, İl Emniyet Müdürü…

Kırıkkale’de Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü, 2 ay önce göreve getirilen AKP Kırıkkale İl Başkanı’na ziyaret kuyruğuna girdi.. AKP İl Başkanı ziyaretçilerini makam koltuğunda oturarak ağırladı...

Müslüm EVCİ

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Kırııkkale'de devletin üst düzey mülki amir ve bürokratları AKP İl Başkanı Engin Pehlivanlı'yı makamında art arda ziyaret etti.

SARILARAK VERDİKLERİ POZ DİKKAT ÇEKTİ

10 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Erzincan Valiliği'nden Kırıkkale Valiliği'ne atanan Vali Mehmet Makas, beraberinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile birlikte 2 ay önce AKP İl Başkanlığı görevine atanan AKP Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı'yı makamında ziyaret etti. AKP'li Başkan ziyaret sırasında Vali Makas'ı kapıda karşılarken, ikilinin sarılarak verdiği samimi poz dikkat çekti.

ZİYARET VALİLİĞİN RESMİ HESAPLARINDAN DA PAYLAŞILDI

Vali ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Başkan Engin Pehlivanlı, şu notu düştü:

“Kırıkkale Valimiz Sayın Mehmet Makas ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Emre Başbuğ’u parti binamızda teşkilat mensuplarımızla birlikte ağırladık. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetlerinden dolayı Sayın Valimize ve İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum.”

Vali Makas'ın AKP il Başkanı’na ziyareti hem Valiliğin resmi hesaplarından hem de kişisel hesaplarından da paylaşıldı. Valiliğin ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, “Sayın Valimiz

Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale İl Başkanlığına iade-i ziyarette bulundu. Sayın Valimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarete İl Emniyet Müdürü M.Emre Başbuğ eşlik etti” denildi.



CUMHURİYET BAŞSAVCISI DA ZİYARET ETTİ

AKP'li Pehlivanlı'yı ziyaret eden isimlerden biri de Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin oldu. AKP'li Başkan Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin'in ziyaretine ilişkin ise, “Cumhuriyet Başsavcımız İbrahim Keskin’i parti binamızda Merkez İlçe Başkanımız Turgay Sarıaydın ile birlikte ağırladık. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Başsavcımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini yer verdi.

VALİ MİSAFİR KOLTUĞUNDA AKP'Lİ BAŞKAN MAKAM KOLTUĞUNDA OTURDU

Ziyaretlerde AKP İl Başkanı makam koltuğunda, Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü’nün ise misafir koltuğunda oturdu.

Öte yandan Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz ve DSİ İl Müdürü Serkan Bostancıoğlu da AKP il Başkanı Engin Pehlivan'ı ziyaret eden isimler arasında yer aldı.