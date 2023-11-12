Akşener Erdoğan’ı uyardı: Çok tehlikeli, son derece yanlış

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusuyla başlayan tartışmaya İYİ Parti lideri Akşener de dahil oldu.

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay ile ilgili ihlal kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini geçtiğimiz hafta tamamladı.

Daire, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Yargıtay’ın bu hamlesi muhalefet tarafından “Yargı darbesi” olarak nitelendirilirken kararı değerlendiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı recep Tayyip Erdoğan “Biz tartışmada taraf değil hakem konumundayız” dedi.

Türkiye’de yargı kurumlarının kararlarının da tartışılabileceğini, yüksek mahkemeler dahil hiçbir organ ve kurumun eleştirilemez olmadığını söyleyen Erdoğan, “Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

“SAYIN ERDOĞAN TARAF OLMAK YERİNE DERHAL…”

Bugün Maziden Atiye Milli Yükseliş Paneli’ne katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek yargı kararlarına ilişkin sözlerini hatırlattı.

Erdoğan’a uyarılarda bulunan Akşner “Sayın Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal Anayasa’mızın kendisine vermiş olduğu hakemlik, uzlaştırma görevini ve hukukun üstünlüğünü zedeleyen kavganın derhal ortadan kaldırılmasını ortaya koymak, bu konuda bir tavır koymak zorundadır.” dedi.

“BU BİR DEVLET KRİZİ”

Yargının bünyesinde hukukun üstünlüğünü uygulamakla yükümlü bu kurumların kavgasını çok ciddiye aldığını söyleyen Akşener, Bunun bir devlet, anayasa krizi olduğuna inandığını dile getirdi.

Partisinin bu konuda tavrını ortaya koyarak açıklama yaptığını anımsatan Akşener, “Sayın Erdoğan, bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı hazırlamakla ilgili adımlar atmışsa, bu çok tehlikeli, son derece yanlış bir konu.” dedi.

“SİZ ŞU ANDA VAR OLAN ANAYASA’YI ASKIYA ALIRSANIZ ÜLKEDE HUKUK KALMAZ”

Türkiye’de Anayasa değişikliği yapılabileceğini, bununla ilgili önerilerin ortaya konacağını, milletçe kabul görmesi halinde de anayasa değişikliklerinin hayata geçirileceğini anlatan Meral Akşener, şöyle devam etti:

“Şu anda var olan Anayasa’yı eğer siz askıya alırsanız var olan Anayasa’nın hükümlerini yok kabul ederseniz, maddelerine itiraz ederseniz, o zaman o ülkede hukuk kalmaz. Anayasa çiğnenmiş olur. Tekrar söylüyorum, son derece yanlış bir durumdur. Sayın Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal Anayasa’mızın kendisine vermiş olduğu hakemlik, uzlaştırma görevini ve hukukun üstünlüğünü zedeleyen kavganın derhal ortadan kaldırılmasını ortaya koymak, bu konuda bir tavır koymak zorundadır.”

İYİ Parti’nin bu konuda hukukun yanında olduğunu belirten Akşener, hukuku uygulamakla görevli kurumların kavgasının, birbirine düşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Akşener, “Etrafımız ateş çemberi, pek çok sorun yaşadığımız bir dönemde Türkiye, sakinliğini, iç bünyesindeki düzenini muhafaza etmek zorunda. Şayet Anayasa değiştirilecekse önerilir, onlar üzerinde tartışılır; bu başka bir şey. Bunu derhal bugün itibarıyla herkes aklını başına alıp düzeltmek zorundadır.” dedi.

Panele, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Emekli Büyükelçi Halil Akıncı ve Prof. Dr. Taşansu Türker katıldı. (AA)

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