Akşener: Kaç kilo ettiğimizi bu seçimde göreceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa İl Başkanlığı’na yaptığı ziyarette yerel seçim startını verdi. Akşener, "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden, başımız öne eğilmeden kaç kilo ettiğimizi bu seçimde göreceğiz. Artısı eksisi ne olur göreceğiz. Merak etmeyin sonucun sorumlusu benim, gereğini de yaparım." dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da eşinin yeğeninin düğününe katılacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öncesinde partisinin il başkanlığını ziyaret ederek parti teşkilatı ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarete, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 27. Dönem İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Bursa İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

“‘ÇALIŞMADILAR’ DİYEREK PARTİLİLERİME SAYGISIZLIK EDENİ ÇARPARIM”

Parti binasında, “Gerçekten insanlara dokunulduğu bir dönemin startını veriyorum, 15 Eylül'de de yine il il, ilçe ilçe dolaşmaya, milletimle kucaklaşmaya başlıyorum” şeklinde konuşan Akşener, şunları kaydetti;

*Bir seçim geçirdik. Suçladılar, suçlandık. Kabulümdür. Bunun sorumlusu sadece ben ya da diz değil, hepimiziz. Ama yine ben bütün sorumluluğumu kabul ediyorum. Yalnız şunu söylemeden geçmeyeyim.

*‘İYİ Partililer çalışmadı' sözü kuyruklu bir yalandır. Çalıştık, hem de çok çalıştık ancak sonuç olarak biz cezalandırıldık.

*Seçmen velinimettir, verdiği karar başımızın tacıdır. Yüzde 9.67 oy aldık. 16-17 bekliyorduk. Aradaki fark bize kesilen cezâdır. Ama ‘çalışmadılar' diyerek partililerime saygısızlık edeni çarparım.

“ŞIMARIKLIĞIN SON BULDUĞU DÖNEME GİRİYORUZ”

Önlerinde yerel seçimlerin olduğunu dile getiren Akşener, “Şunu söyleyeyim. Şımarıklığın son bulduğu döneme giriyoruz. Bugünlerde geçen seçimde neden olmadığını, nerede eksik yapıldığını sizlerden öğreniyorum. Siz anlatacaksınız, biz öğreneceğiz ve yeni bir yol haritası belirleyeceğiz” dedi.

“KURGUYA BAKIN; HUKUK OLMUŞ GUGUK”

Akşener, sözlerine şöyle devam etti;

*Ne diyorlar ‘Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı. İYİ Parti de olmasaydı siz Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'yı değiştirdiği bir ülkede olacaktınız be muhteremler. Sizler çocuklarınızın istikbalini ortaya koydunuz.

*Yani sadece ben cesur değilim. Hepimiz cesuruz. Şimdi nihayet diyorlar ki Meral Hanım sen suçsuzmuşsun. Ne diyorlardı?

*Dosyayı gördüm, klasörler dolusuydu. İçinde neredeyse her şehirden dilekçe var, neymiş ben FETÖ'cüymüşüm? Dosyanın yanında bir de içinde 2 milyar bilmem kaç milyon euro olan bir çanta var. Arasına tersten yazılmış ‘Meral’ yazısı koymuşlar. Kurguya bakın, hukuk olmuş guguk.

“FETÖ’CÜ OLMADIĞI TESCİL EDİLMİŞ TEK GENEL BAŞKAN BENİM”

*Ne oldu sonuçta. Bu ülkede FETÖ'cü olmadığı tescil edilmiş tek genel başkan ben oldum. Ayrıca babamın Türkmen, anamın Avşar olduğu anlaşıldı. Yani tek tescilli Türk genel başkan da ben oldum.

*İşte buralardan geçerken, bazıları da çıktı, ‘Acaba Tayyip Erdoğan'la mı anlaştı.’ Yazıklar olsun.

“BU SEÇİMDE KENDİMİZİN KAÇ KİLO OLDUĞUMUZU GÖRECEĞİZ”

Konuşmasında yerel seçimlere de vurgu yapan Akşener, Bursa'nın da ayrı bir değer olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

*İşte bugün burada seçimler için ‘Vira bismillah' diyoruz. İlk adayımızı da açıklıyorum. Orhaneli Belediye Başkan Adaylığı İlçe Balkan'ımız Mümtaz Aslan'a hayırlı olsun.

*Bilinsin ki; Her ilçede adayımız olacak. Bu seçimde kendimizin kaç kilo olduğumuzu göreceğiz.

*Bu bir anlamda neredeyse referandumdur, milletimize bunu anlatacağız. Onun bunun ağız kokusunu çekmeden, başımız öne eğilmeden kaç kilo ettiğimizi bu seçimde göreceğiz.

*Artısı eksisi ne olur göreceğiz, merak etmeyin sonucun sorumlusu benim, gereğini de yaparım.

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