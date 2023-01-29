Akşener’den Erdoğan’a göndermeli paylaşım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 2023 seçimleri öncesinde “Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Liyakat, Millet, Başbakan” vurgularıyla işlenen lider iletişim kampanyasının yedinci videosu, Akşener’in; “Beceriksizliğin, vicdansızlığın ve vasatlığın hüküm sürdüğü bu liyakatsiz yönetim anlayışını; milletimizle birlikte sandıkta değiştireceğiz" notuyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

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Paylaşılan videoda, liyakatsiz atamalara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışlarına, AKP iktidarındaki bakanların yapmış olduğu açıklamalarına ve ilgili açıklamalara ilişkin Akşener'in tepkilerine yer verildi. AKP iktidarındaki kadroların liyakatsizliğine vurgu yapılarak İYİ Parti'nin liyakatli kadroları, projeleri ve çözüm önerileri işlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Burada liyakat esastır, bütün prensiplerin üstünde bu prensip vardır.” sözleriyle başlayan videoda;

Çalıştıkları üniversitelere aile üyelerini atayan rektör ve dekanlarla, Şehir Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Güreş hakemi ve Su ürünleri Hal Müdür Yardımcısı'yla, PTT Genel Müdürü olan Danıştay üyesiyle, TRT 6'nın Haber Müdürü olan Başçavuş'la ve TUBİTAK Müdür Yardımcısı olan Hayvanat Bahçesi Müdürü'yle ilgili haberlere yer verildi.

BAKANLARIN AÇIKLAMALARI TEK TEK HATIRLATILDI

Videonun devamında, AKP iktidarındaki bakanların, çeşitli zaman aralıklarıyla yapmış olduğu şu açıklamalar hatırlatıldı:

Cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda cezayı ortadan kaldıran yasayla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; “Bunlar tecavüzcü değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler.”

Ensar Vakfı'nda yaşanan tecavüz vakalarıyla ilgili, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Sema Ramazanoğlu; “Bir kere yapılmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz.”

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak; “Benim bu hayatta onur duyduğum iki tane unvan var. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; “Sayın Cumhurbaşkanı'mız İçişleri Bakanlığı görevine getirdi bizi, ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Okumadım yani. Ben İçişleri Bakanlığı'yla ilgili bir şey biliyorum desem yanlış olur.”

Ticaret Bakanlığı'na kendi şirketinin ürünü olan dezenfektanı sattığının ortaya çıkması üzerine görevden alınan Ticaret Eski Bakanı Ruhsar Pekcan da videoda yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin; “Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.” şeklinde oldukça konuşulan sözlerinin devamında;

Meral Akşener'in; “Türkiye ekonominin e'sinden bile anlamayan bu beceriksizlikten, bu vasatlıktan kurtarmak için biz hazırız. Liyakatli kadrolarımızla hazırız. Büyüme rekorların kıra kıra, daha önce hiçbir iktidarın erişemediği bir hızla Türkiye'yi kalkındırmaya hazırız. Kadrolarımızla İYİ Parti bugün burada dimdik ayakta. Milletimizle yan yana, omuz omuza, sırtımızda Atamızın mirası önümüzde güçlü zengin ve mutlu bir Türkiye hedefimizle işte bugün buradayız. Artık vakit iyilerin vaktidir. Artık vakit iktidar vaktidir.” sözlerine yer verildi.

LİYAKATLI KADRO OLARAK O İSİMLER SAYILDI

Ayrıca Akşener'in liyakatli kadrolar vurgusunda İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale'nin, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve TÜİK Eski Başkanı Birol Aydemir'in, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz'ın, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel'in, İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay'ın, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem'in görüntülerine de yer verildi.

Videonun sonunda ise İYİ Parti'nin bugüne kadar hazırlamış olduğu şu projeler, çözüm önerileri ve yol haritaları hatırlatıldı:

“Rüzgârgülü Projesi, İYİ Yaşam Gelir Modeli, Ekonomide Kurtuluş Programı, İstikrar Eylem Planı, Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi, KYK Borçlarının Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Geri Ödenmesi Projesi, Öğrenci Barınma Programı, Yükseköğretim Eylem Planı, Artagan Ekonomide Dijital Dönüşüm Projesi, Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı, Ulusal Erişebilirlik Seferberliği, İkinci Şans Okulları, Teknoloji Kampüsleri, Üreten Türkiye Vizyonu, İstikrarlı Türkiye Vizyonu, Eşitlenen Türkiye Vizyonu, Sektörel Çözümler, Köy Okulları Projesi, Öğretmen İstihdam Hamlesi, Bölgesel Kalkınma Stratejisi, Tarımsal Kalkınma Programı, Ekonomik Coğrafya Doktrini, Kadınlarla Yükselen Türkiye Vizyonu, İYİ Eğitim Sistemi, İYİ Sağlık Sistemi, İYİ Doğa, İYİ Pati, Gençlik Vizyonu”

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